Viedma proyecta un circuito comercial calendarizado, ¿en qué consiste y qué comercios podrían adherirse?

Un proyecto busca fomentar el turismo en Viedma a través de calendarios festivos y circuitos comerciales mapeados en la capital de Río Negro. Foto: archivo

Un proyecto presentado en el Concejo Deliberante propone crear el programa «Calendario Viedma: Circuito del comercio local», con al menos seis jornadas anuales.

El proyecto propone una agenda anual de promociones, circuitos temáticos y actividades para atraer consumidores y repartir el movimiento entre distintos sectores de la ciudad.

Se proyectan al menos seis eventos en Viedma

La iniciativa impulsada por la concejal María Andría plantea que las jornadas se realicen aproximadamente cada dos meses, definiendo un calendario anual junto con las entidades que representan al comercio local.

En este sentido, se proponen eventos festivos puntuales como el Día de la Madre, o estivales tales como la temporada de verano, fiestas de fin de año y regreso a clases.

También se contemplan propuestas temáticas, similares a «La noche de las heladerías», orientadas a los rubros gastronómicos, librerías, producción local y emprendimientos.

El objetivo es que los comerciantes puedan conocer las fechas con anticipación y planificar stock, personal, promociones y alianzas con otros negocios.

Mapa interactivo y pasaporte comercial con descuentos

Uno de los puntos que busca incorporar el proyecto es que las actividades no queden concentradas en un único lugar, por lo que propone circuitos comerciales temáticos ubicados en distintos puntos de Viedma.

Además, el Municipio podría sumar un mapa virtual con los establecimientos adheridos, sus promociones y las actividades de cada jornada, para facilitar el acceso a los beneficios.

En este sentido, se promueve la inclusión de un «Pasaporte comercial», a través del cual los consumidores podrían registrar su paso por distintos comercios y acceder a descuentos, premios o experiencias.

Comercio, cultura y turismo

La propuesta no solo incluye a emprendedores, productores y establecimientos gastronómicos, sino que busca generar movimiento turístico en la ciudad mediante la vinculación de artistas, clubes e instituciones.

En este sentido, toman como antecedentes experiencias realizadas durante 2026, como «Viedma Enciende el Invierno», «El Camino del Cacao» y la Fiesta de la Cerveza, cuya afluencia turística abrió un margen de posibles coordinaciones entre el sector privado y Municipal.

El comercio local está atravesando un momento complejo y creemos que tenemos que generar herramientas concretas para acompañarlo» Concejal María Andria, autora del proyecto

Otra propuesta para facilitar la apertura de comercios

Bajo los mismos lineamientos, la concejal apunta a simplificar los trámites de habilitación para comercios de bajo riesgo que ya cuenten con antecedentes de habilitación y cuyas condiciones edilicias fueron previamente verificadas.

La idea del «Régimen de Habilitaciones Comerciales Exprés» es reducir la carga burocrática y los costos de apertura que pueden desalentar a emprendedores que buscan iniciar una actividad.

«Acompañar al comercio local es también acompañar el trabajo y el crecimiento de Viedma», señaló la edil.

De este modo, ambos proyectos vinculados al comercio en la capital rionegrina podrían ingresar en la próxima sesión del Concejo Deliberante, prevista para las semanas próximas.