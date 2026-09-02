Añelo: avanzó la repavimentación de la vía de acceso desde Neuquén

El tránsito con mayor lentitud que el habitual fue el que se observó este miércoles en la exruta 7, en el acceso a Añelo desde Neuquén. Los equipos viales trabajaron en las tareas de repavimentación de un tramo que presentaba deterioro por el continuo uso del tránsito pesado. El personal municipal estuvo en el sector para controlar y derivar la circulación por el lugar.

La cuadrilla se dedicó a avanzar sobre la mano norte de la cinta asfáltica y el tramo que se ejecuta es hasta el semáforo.

Desde el municipio se había alertado a los conductores sobre estas tareas que comenzaron a partir de las 9. El personal tanto de Policía como de Defensa Civil y los inspectores municipales estuvieron en diferentes tramos de la exruta provincial N° 7, a la altura de la calle 24 para dar las indicaciones y habilitar una mano u otra.

Se proyectó la reconstrucción integral de la calzada para mejorar la circulación, con la reestructuración del paquete estructural y la repavimentación, según confirmó el municipio añelense. Hubo algunas demoras, pero fueron prolongadas, en especial en los horarios donde hay mayor flujo de tránsito.

La cuadrilla realizó desde temprano los trabajos. (Foto: Andrea Vazquez)

El continuo paso de transportes como equipos petroleros, camiones con cargas de todo tipo, camionetas y automóviles particulares, hace que el deterioro del material se profundice, por lo que es necesario el mantenimiento permanente.

Son alrededor de 300 metros los que se reacondicionarán y todo apuntaba a que se finalizará en horas de la tarde la tarea iniciada.

Mejoras para ciclistas hacia el oeste

Otra de las mejoras sobre las que se trabaja es la bicisenda que se construye hacia el acceso oeste de la ruta -en sentido a Plaza Huincul- y en la vera sur de la ruta que conectará al casco urbano con la zona de la forestada.

Se trata de 5 kilómetros y 700 metros lineales, con un ancho de dos metros de hormigón. De este modo, se buscará la seguridad de quienes utilizan como medio de transporte la bicicleta y se evita su paso por la ruta. Lo mismo para los peatones.

La idea de la comuna fue crear una senda que garantice la circulación de quienes a diario deben moverse desde la zona de parcelas hacia la zona céntrica de Añelo. Como parte de estos trabajos se dispondrá de un sistema de arbolado a lo largo del recorrido para mejorar el entorno del nuevo corredor, se indicó.

La comuna indicó que la ejecución de este corredor se lleva a cabo, a partir de la colaboración de dos empresas mediante el plan de Responsabilida Social Empresaria.