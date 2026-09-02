Legislatura de Río Negro: mirá el temario definido para la sesión del jueves

La Legislatura de Río Negro sesionará desde las 8, con un amplio temario definido ayer en la reunión de Labor Parlamentaria.

Los debates principales serán por los proyectos enviados por el Poder Ejecutivo, referidos a la ratificación del convenio firmado con Nación para el traspaso de las rutas Nacional N° 22 y N° 151 y el de creación del Ente Regulador de Servicios y Concesiones que asumiría la fiscalización de las prestaciones eléctricas y del servicio de agua potable en la provincia.

Otra de las iniciativas del gobernador Alberto Weretilneck, es el que establece un nuevo marco regulatorio para la habilitación, el registro, la fiscalización y el control sanitario de los establecimientos y transportes vinculados con productos, subproductos y derivados de origen animal.

Labor también incluyó en el temario la propuesta para autorizar la donación al Municipio de Bariloche de una parcela destinada a un loteo social para los habitantes de esa ciudad, todos con tratamiento en una sola vuelta.

En primera vuelta será analizada la propuesta para establecer un Modelo de Gobernanza de los Datos Públicos Provinciales, permitiendo una mejor interacción, integración, intercambio y acceso a la información, y el proyecto para declarar Monumento Histórico Provincial a la Bodega de los Salesianos, ubicada en la localidad de Luis Beltrán.

También se tratarán las propuestas para sumar un cancionero sanmartiniano como material pedagógico complementario en las escuelas primarias de la provincia; y para adherir a la “Ley Nicolás” para asegurar el derecho a una asistencia sanitaria de calidad y segura, centrada en las personas y en las comunidades.

Finalmente, fueron incorporados el proyecto que establece el marco regulatorio integral para la promoción, incentivo, fiscalización e inserción laboral efectiva de las personas con discapacidad en el ámbito del sector privado de la Provincia, y el que propone la instalación de Tableros de Comunicación Aumentativa y Alternativa -CAA- en ámbitos específicos de salud, educación, cultura, turismo, administración pública y espacios públicos en el territorio provincial, conocida como Ley Federico.

Proyectos con tratamiento en segunda vuelta

Dentro de las iniciativas con tratamiento en doble vuelta volverá al recinto el proyecto para crear un registro provincial en el que las personas podrán dejar asentada anticipadamente su decisión de no recibir transfusiones sanguíneas por razones religiosas o de conciencia.

Además la iniciativa para crear, en el ámbito del Ministerio Público, la Fiscalía Descentralizada y la Defensoría Penal con asiento de funciones en la localidad de Sierra Grande.

Otra propuesta incorporada tiene que ver con la creación de la Red Provincial de Atención Integral de la Menopausia y el Climaterio y se instituye el 18 de octubre de cada año como Día Provincial de la Menopausia.

Otra propuesta es la que establece el Protocolo Provincial de Activación de la Alerta Sofía, destinado a la búsqueda, localización urgente y resguardo de personas menores de 18 años desaparecidas o extraviadas en el territorio de la Provincia.

También se incorporó la propuesta para declarar de interés ambiental, educativo y cultural la difusión, observación y valorización del ave autóctona churrinche -Pyrocephalus rubinus-, que habita en la provincia.

Otro de los proyectos que tendrán su segunda vuelta es el que busca declarar Ciudadanos Ilustres al doctor Alberto Ticlo López Kruuse, al arquitecto Oscar Sanguinetti y a Néstor Gómez, en reconocimiento a sus trayectorias como cofundadores de la Regata Internacional del Río Negro y el que le otorga la misma distinción a la exlegisladora Nilda Nervi de Belloso.

Finalmente fueron incorporados los proyectos para declarar monumento histórico provincial a la edificación histórica denominada Anfiteatro Municipal Cono Randazzo, ubicada en Villa Regina; y para otorgar carácter de fiesta provincial a la Fiesta de la Chicha, que se celebra anualmente en Mallín Ahogado, ejido municipal de El Bolsón.

En única vuelta, el cuerpo tratará la donación de una parcela para el municipio de Bariloche, destinada al desarrollo de un loteo social.