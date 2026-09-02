Alto Valle se quedó con el segundo puesto en el Desarrollo Sur M16

Los Tehuelchitos vencieron a Alto Valle en la final del Desarrollo Sur M16. (Gentileza)

El seleccionado regional de Chubut se quedó con el trofeo del certamen Desarrollo Sur M16 de rugby al vencer en la final a Alto Valle por 20-6, en el torneo que se disputó disputado el fin de semana pasado en el Roca Rugby Club.

El Torneo M16 Desarrollo Sur que organiza la Unión Argentina de Rugby, es una de las competencias más importantes para la proyección de jóvenes jugadores entre 15 y 16 años, donde la formación de la Unión de Rugby Valle del Chubut se consagró campeón.

En la final, Los Tehuelchitos vencieron por 20-6 al seleccionado del Alto Valle.

El combinado chubutense se quedó con el primer pueston tras terminar el torneo invicto con 3 triunfos, sumando 14 puntos en total. En segundo lugar se ubicó Alto Valle con 2 victorias, 1 derrota y 9 unidades en total.

En tanto, Austral finalizó en el tercer puesto con 5 puntos mientras que Lagos del Sur culminó el campeonato en la cuarta posición alcanzando un punto.

En cuanto a los resultados, Alto Valle venció en el primer compromiso a Lagos del Sur por 41-0 y en el segundo encuentro de la jornada se impuso al seleccionado de Austral por 15-0. En el tercer partido del cuadrangular, Alto Valle perdió ante Chubut por 20-6, quedándose con el subcampeonato del torneo.

Vale recordar que Alto Valle se había coronado campeón en 2025 y ahora se quedó con el segundo lugar ante los chubutenses, que habían ganado las ediciones 2023 y 2024.