Estudiantina 2026: más de 60 cursos de Cutral Co y Huincul competirán para ganar los premios

Una nueva edición de la Estudiantina 2026 fue presentada este martes en Cutral Co. Se espera la participación de más de 60 cursos de escuelas medias de la comarca petrolera. Los concursantes deberán ganar diferentes instancias artísticas, deportivas y de conocimiento para sumar puntos. El grupo que obtenga el puntaje más elevado se llevará el 1° premio que consiste en $17 millones. Hasta el tercer lugar habrá dinero y se premiarán además a las mejores hinchada, mascota y bandera.

El comienzo será el 11 hasta el 18 de este mes, con la jornada de inaguración en Cutral Co y el cierre en Plaza Huincul.

Una nueva edición de la actividad orientada a estudiantes de los 4° y 5° años de los CPEM, los 5° y 6° de las técnicas y los de 5° del colegio tecnológico fue anunciada este martes. Este último grupo es la primera vez que se integra porque al ser un establecimiento que empezó en 2022, son los primeros alumnos que transitan el 5° año. La propuesta está organizada por los dos municipios y la cooperativa Copelco.

Al igual que el año pasado, la premiación consiste en dinero en efectivo. En esta ocasión se sumó Salud Pública, con la asistencia de personal que trabaja con adolescentes del hospital de Complejidad Media de Cutral Co y Plaza Huincul. La decisión de unificar el festejo por el día del estudiante que se celebra cada 21 de septiembre, por parte de los dos municipios evita que los grupos se dispersen y se reunan en una sola propuesta.

Estudiantes participaron del lanzamiento de la edición 2026. (Foto: gentileza)

Los organizadores comentaron que hay un 30 % más de participantes inscriptos en este 2026. Sobre la premiación, se informó que la sumatoria de puntos obtenidos en las diferentes actividades, accederán a un premio de $17 millones si alcanzan el 1° lugar; $12 millones para el 2° y el 3° tendrá $ 8 millones. Para el caso de las mejores bandera, mascota e hinchada, le corresponderá $1 millón a cada uno.

«Es un verdadero placer ver tantos chicos y sé que hay mucho entusiasmo y expectativa por lo que vamos a hacer. Agradezco, saludo y felicito a los intendentes por hacer, llevar adelante y apoyar estas iniciativas que son muy buenas para la comunidad», dijo el presidente de la cooperativa Copelco, Máximo Cisneros, donde se hizo el lanzamiento de la Estudiantina 2026.

Luego, el intendente huinculense, Claudio Larraza destacó el trabajo conjunto y el esfuerzo de las reparticiones que se volcarán durante estos días para que no haya inconvenientes. «Articulamos esfuerzos para brindar a las juventudes de Plaza Huincul y Cutral Co una propuesta única, que promueve el deporte, la recreación y el encuentro. Y fortalece los vínculos entre ambas comunidades», subrayó.

El jefe comunal cutralquense, Ramón Rioseco refirió que en organizar la Estudiantina se ha convertido en «una cuestión de Estado» y que como autoridades actuales y las venideras, tienen la obligación de haceerla. «Es muy lindo ver unidos a Cutral Co y Plaza Huincul. Disfruten, sean felices y que viva la juventud», concluyó.

Los representantes de distintos cursos participaron del lanzamiento de la Estudiantina 2026 (Foto: gentileza)

Actividades: horarios, días y lugares

Los organizadores -repartidos entre las direcciones de Juventud y de Deportes de cada municipio- especificaron cuándo y donde empezarán las atividades. El lanzamiento será el 11, con la disciplina Expresión Artística. Será en el centro cultural José Rioseco, en Cutral Co.

El 12 y 13, será el momento de la actividad física con voley mixto en el gimnasio municipal Enrique Mosconi de Cutral Co.

El 14 será el turno de la propuesta Zona de Combate, en el club Plaza Huincul. El 15 es la jornada dedicada al ciclo Preguntados que implica el conocimiento que tienen los chicos y chicas sobre hechos históricos de la comarca petrolera y conocimiento general. Será en el centro cultural José Rioseco.

El fútbol padel será el 16 y 17, en el Club Plaza Huincul. Todas estas actividades serán a las 10. La finalización será el 18 de septiembre con la entrega de premios y cierre, a partir de las 19, en el club Plaza Huincul.