Confluencia de Sabores vuelve a Neuquén: días y horarios confirmados para la nueva edición en el Jaime de Nevares

Llega a Neuquén capital otra edición del Confluencia de Sabores. Se trata de uno de los eventos gastronómicos que combina identidad local, cocina en vivo y espectáculos al aire libre.

En esta ocasión, la Municipalidad neuquina informó que se montará un escenario 360° en el parque Jaime De Nevares.

Cuándo se hará el Confluencia de Sabores en Neuquén

La tercera edición del festival Confluencia de Sabores se realizará este fin de semana. Durante este sábado 5 y domingo 6 de septiembre, el parque se llenará propuestas gastronómicas y culturales.

Los interesados podrán acercarse al sitio desde las 12, la jornada se extenderá hasta la medianoche. Desde el Ejecutivo detallaron que entre los emprendimientos gastronómicos que participarán se encuentra el shawarma Mi Ángel y el food truck Que Viva la Arepa Neuquén, entre otros.

La secretaria de Jefatura de Gabinete, María Pasqualini, remarcó que la meta para este fin de semana es «superar la marca de la edición anterior y reafirmar el trabajo articulado con el sector privado para posicionar la oferta culinaria neuquina en el mapa patagónico».

Al mismo tiempo informó que el predio contará con un escenario 360 ubicado en el centro del parque, donde chefs locales ofrecerán clases abiertas al público para poner en valor la materia prima de la zona.