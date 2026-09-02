Buteler anunció la apertura del primer mayorista de Cipolletti: dónde estará y cuándo comenzará la obra

A la superficie destinada a la tienda se sumarán otros 1.000 m² para logística, abastecimiento y maniobras de camiones. Imagen ilustrativa: municipio de Cipolletti.

El intendente de Cipolletti, Rodrigo Buteler, anunció la llegada del primer supermercado mayorista de la ciudad, que tendrá una tienda de aproximadamente 6.500 metros cuadrados sobre la colectora de la Ruta Nacional 151 y calle Jujuy. El desarrollo será ejecutado por Yaguar y formará parte de un proyecto privado de más de 22 hectáreas que también contempla un parque industrial, una estación de servicio y un centro comercial.

A la superficie destinada a la tienda se sumarán otros 1.000 m² para logística, abastecimiento y maniobras de camiones. El proyecto se instalará en un sector estratégico de Cipolletti, sobre la Ruta 151 y en cercanías del tercer puente.

Buteler realizó el anuncio desde el lugar donde se proyecta el desarrollo, acompañado por José Blanco, fundador y propietario de Yaguar, y destacó que la iniciativa se enmarca en el crecimiento que está teniendo Cipolletti. “Seguimos creciendo con obra pública, pero sobre todo con empresarios e inversiones privadas que apuestan al desarrollo de Cipolletti”, sostuvo el jefe comunal.

Foto: municipio de Cipolletti.

“Es el primer mayorista en la ciudad de Cipolletti, dado el crecimiento que está teniendo la ciudad, y además va a estar coronado por una estación de servicio y un centro comercial”, explicó José Blanco, propietario del mayorista.

Según detalló, la propuesta apunta a concentrar distintas actividades en un mismo sector para que los vecinos puedan acceder a servicios y realizar sus compras. El proyecto, además, se complementará con el desarrollo de un nuevo parque industrial.

Será parte de un desarrollo de más de 22 hectáreas sobre Ruta 151

El mayorista será una de las piezas centrales de un desarrollo privado de más de 22 hectáreas proyectado sobre Ruta 151 y Jujuy.

Imagen ilustrativa: municipio de Cipolletti.

El anteproyecto contempla dos grandes sectores: un nuevo parque industrial, compuesto por tres macromanzanas con más de 60 lotes destinados a actividades industriales, calles interiores y nueva infraestructura; y un área comercial y de servicios sobre el frente de la ruta.

En este último sector, además del mayorista, están proyectados una estación de servicio, locales comerciales, edificios de oficinas, espacios para profesionales y aproximadamente 300 plazas de estacionamiento.

El intendente también remarcó la ubicación estratégica del emprendimiento, vinculada con la conexión que ofrece el tercer puente y el movimiento que concentra la Ruta 151. En ese sentido, consideró que la llegada del mayorista y el resto de las actividades previstas contribuirán a transformar este sector de la ciudad.

Cuándo comenzarán las obras del nuevo mayorista de Cipolletti

Actualmente, el desarrollo se encuentra en etapa de anteproyecto y planificación. De acuerdo con lo anunciado por el Municipio, se prevé que las primeras obras comiencen durante 2027 y que el proyecto avance posteriormente por etapas.

La llegada del primer mayorista de Cipolletti se integrará así a un desarrollo de mayor escala que busca convertir el sector de Ruta 151 y Jujuy en una nueva centralidad comercial, industrial y de servicios.