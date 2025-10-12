Kevin Duré y Belén Sepúlveda se consagraron en la 21° edición del Desafío al Indio Comahue

El zapalino Kevin Duré y la roquense Belén Sepúlveda fueron los grandes protagonistas de la 21° edición del Desafío al Indio Comahue, en los 16 kilómetros. La exigente competencia que se desarrolla entre las bardas de Villa Regina contó con la participación de corredores zonales. En la previa hubo una caminata en el marco del octubre rosa.

El evento, que contó con más de 390 inscriptos arrancó a las 9:30 con un gran acompañamiento de público. La prueba que organiza el grupo Geomanía contó con dos modalidades: 8K y 16K. Ambas distancias se desarrollan sobre exigentes senderos de la barda norte, con un recorrido que bordeó el monumento al Indio Comahue y continuó por los caminos de las bardas reginenses.

En la general masculina de los 16K, Duré se impuso con un tiempo de 1:04:00,38, superando por pocos segundos a Nelson Torres, de General Roca, quien cruzó la meta en 1:04:26,42. El tercer lugar fue para el local Alain Navarro, con 1:06:20,16.

Entre las damas, Belén Sepúlveda, también de Roca, se quedó con el primer puesto tras completar el recorrido en 1:19:49,78. Detrás llegaron Raquel Contreras, de Villa Regina (1:27:57,28), y Claudia Chichilnik, de Cervantes (1:31:35,34).

En la modalidad de 8K, la reginense Laura Jaramillo se impuso en la clasificación femenina con un tiempo de 43:46,16, seguida por Rocío Garrido Muñoz (46:28,51) y Claudia Moraga, ambas de Roca (46:37,83).

Por su parte, en la rama masculina, el vencedor fue Pablo Lascano, quien marcó 30:48,38. El segundo puesto fue para Braian Kittler, de Cinco Saltos (31:31,28), y el tercero para Sergio Vega, de Chichinales (32:08,61).

Lascano y Jaramillo se quedaron con los 8K. (Foto: Gentileza Bien de Allen)

En paralelo, durante la mañana también se realizó la caminata convocada por LALCEC, con un circuito urbano que recorrió las calles Roca, Los Nogales y 9 de Julio. El evento se realizó en el marco del Octubre Rosa, mes de concientización y prevención del cáncer de mama.