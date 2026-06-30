Koeman dejó de ser el técnico de Países Bajos tras la eliminación ante Marruecos en el Mundial

Ronald Koeman renunció a su cargo como entrenador de Países Bajos luego de la eliminación de su selección en los 16avos de final por penales a manos de Marruecos. El ex defensor dio un paso al costado tras la caída en el encuentro que finalizó 1-1 en los 120 minutos y luego el elenco africano se impuso 3-2 en los disparos desde los doce pasos.

La renuncia de Ronald Koeman en Países Bajos tras la eliminación en el Mundial

El propio DT confirmó en su cuenta de Instagram su salida: “Anoche tomé la decisión de terminar mi periodo como entrenador del equipo nacional de los Países Bajos”.

“Me duele que mi periodo con Holanda termine así. Todos soñamos con una Copa del Mundo donde haríamos historia. Eso no pasó. Nadie está más decepcionado por eso que yo. Como entrenador nacional, tienes esa responsabilidad. Siempre lo he sentido y siempre lo sentiré”, añadió.

“Me despido con sentimientos encontrados. Por supuesto, hubiera preferido terminar mi periodo con un título de Copa del Mundo con la Naranja. Desafortunadamente, ese sueño permaneció sin cumplirse. Pero sobre todo, el orgullo prevalece. Orgulloso de todo lo que me ha traído el fútbol, de las personas que he conocido, y del hecho de que se me haya permitido hacer de mi mayor pasión mi profesión”, concluyó.

La noticia había sido adelantada por el periodista Fabrizio Romano en su cuenta de X. “Última hora: Ronald Koeman renuncia y deja su puesto como entrenador principal de los Países Bajos”, informó el comunicador italiano.

Después del encuentro disputado en el Estadio Monterrey, México, se instaló una ola de cuestionamientos al entrenador, con señalamientos de que “no buscó ganar el partido” y de que su esquema defensivo fue “poco efectivo”. Koeman respondió que era algo que “tenía que hacer” y se molestó cuando le preguntaron si le tuvo “miedo” a Marruecos.

Koeman había asumido el cargo el 1 de enero de 2023 y, tras 3 años y medio dará paso a otro entrenador para iniciar un nuevo ciclo mundialista con una idea y un plan de juego distintos. En su etapa al frente del seleccionado dirigió 44 partidos, con 24 triunfos, nueve empates y 11 derrotas.