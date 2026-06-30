El insólito invicto que mantiene Países Bajos pese a la eliminación del Mundial 2026

Países Bajos cayó por penales ante Marruecos y se despidió del Mundial 2026. Tras igualar 1-1 en el tiempo reglamentario, fue victoria del seleccionado africano por penales (3-2). De esta forma, se despide de una cita mundialista desde los 12 pasos por tercera vez consecutiva.

A pesar de una nueva eliminación, el conjunto neerlandés mantiene un insólito récord en Mundiales: llegó a 16 partidos seguidos sin conocer la derrota en los 90 minutos o alargue en una cita mundialista. La última derrota en tiempo reglamentario fue la dolorosa caída por 1-0 en la final de Sudáfrica 2010 ante España.

La final de Sudáfrica 2010, la última derrota en tiempo reglamentario en un Mundial para Países Bajos.

Desde ese partido, no perdió estadísticamente pero se quedó eliminado en penales en tres mundiales consecutivos. En 2014, obtuvo cinco victorias y dos empates. En Brasil se quedó afuera frente a la Selección Argentina de Alejandro Sabella.

Luego, una «mancha» de este registro es que no clasificó al Mundial de Rusia 2018. Tras ocho años de espera, siguió su marca en Qatar con tres victorias y dos empates para despedirse del sueño de la primer estrella nuevamente ante la Albiceleste, que días después levantó la Copa.

De esta forma, arribó a 2026, donde tuvo una buena fase de grupos con dos victorias y un empate para enfrentar a Marruecos en el primer mata-mata y obtener estadísticamente una nueva igualdad, para luego caer desde los 12 pasos.

La marca es aún más sorprendente si se toman las derrotas en los 90 minutos, ya que la última caída en tiempo regular fue ante Portugal en 2006, llegando a la suma de 23 partidos sin perder, pero sin poder levantar la Copa del Mundo.

En esta cita mundialista, la Naranja Mecánica destronó a Brasil que consiguió una marca de 13 partidos invictos desde 1958 hasta el debut en 1966. En ese lapso de tiempo, obtuvo el último bicampeonato de la mano de Pele.

Por otro lado, Marruecos sigue siendo un firme candidato a llegar lejos en esta Copa del Mundo. Los africanos se medirán ante Canadá el próximo 4 de julio a las 14:00 por un lugar en los cuartos de final del torneo.