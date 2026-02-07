Arbeloa, entrenador del Real Madrid, respaldó a Mastantuono: «Sus cualidades se ven enseguida»

Este domingo, por la fecha 23 de La Liga española, el Real Madrid visitará a un necesitado Valencia desde las 17, en el estadio Mestalla. El conjunto merengue llega tras una victoria con polémica ante Rayo Vallecano y una dura derrota frente a Benfica por la Champions League, resultado que lo dejó en puestos de repechaje.

En la conferencia de prensa previa al viaje a Valencia, el entrenador del Real Madrid, Raúl Arbeloa, respaldó a Franco Mastantuono y destacó su presente en el club: “Es un chico que evidentemente ha llegado muy joven al Real Madrid, con muchísimo potencial”, señaló.

Además, remarcó las virtudes que le aporta el ex River Plate dentro del campo de juego: “Tiene capacidades para jugar por fuera y generar desborde; para ir por dentro, donde creo que tiene una gran potencia de conducción. Y, sobre todo, muchísimo trabajo, que es algo que nos está dando mucho con la intensidad que le pone al juego. Evidentemente, esperamos que siga mejorando”.

Por último, Arbeloa salió en defensa del futbolista ante las críticas de la prensa y de algunos sectores de la hinchada merengue: “Llegar al Real Madrid no es lo más fácil del mundo, porque este club es muy exigente. Pero uno puede ver enseguida las cualidades que tiene y el gran jugador que es. Estoy muy contento con lo que nos está dando en el campo y seguro que va a ir a más”, sentenció.

En sus primeros meses en el conjunto de la capital española, el juvenil de 18 años ya disputó 23 partidos, en los que acumuló 1.162 minutos, con tres goles y una asistencia. En los últimos encuentros había perdido terreno, pero lo recuperó desde la llegada de Arbeloa al banco de suplentes.

Desde el arribo del nuevo entrenador, Mastantuono fue titular en cinco de los seis partidos que disputó el Real Madrid y todo indica que este domingo volverá a partir desde el inicio, acompañando a Vinícius Júnior y Kylian Mbappé en la delantera.