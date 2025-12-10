Paredes se disculpó por su reacción en el cambio de Zeballos ante Racing

En Boca quedó un sabor muy amargo por la derrota ante Racing, pero más que por la eliminación, por el clima que se generó tras la decisión del DT Claudio Úbeda de reemplazar a Exequiel Zeballos por Alan Velasco. En pleno partido, Leandro Paredes no disimuló su fastidio por la decisión y expuso al DT ante los hinchas.

Sin embargo, en la práctica de este martes, el capitán pidió perdón por sus gestos y dejó el incidente atrás.

En el último entrenamiento previo a las vacaciones, el entrenador tuvo una reunión con todo el plantel y en la misma, el campeón del mundo pidió la palabra para aclarar la situación.

Las disculpas de Paredes con Úbeda y el plantel de Boca por su reacción en el cambio de Zeballos

En primer lugar, se disculpó con el Sifón por su reacción dentro de la cancha; y en segundo lugar, explicó que su enojo no era por el ingreso de Alan Velasco, sino por la salida del Changuito, el jugador más desequilibrante del equipo en los últimos partidos de este 2025.

Con esta actitud propia de un líder, Paredes buscó evitar un cortocircuito con su compañero, pero al mismo tiempo, le dio un fuerte respaldo frente a todos al entrenador. En un momento en el que todavía no estaba confirmada su continuidad y en el que por primera vez era fuertemente criticado por una decisión puntual, el referente máximo del plantel le dio un espaldarazo importante.

Cabe recordar que el propio capitán había valorado públicamente el trabajo de Úbeda. «Estamos felices porque lo está haciendo muy bien. Está llevando un grupo adelante, un grupo de personas también, porque es muy cercano al jugador. Tenemos una relación parecida a la de Lionel (Scaloni), y ojalá los resultados sean parecidos a los que tuvimos en la Selección», había declarado en un entrenamiento con atención a la prensa posterior al triunfo ante River.

Lo cierto es que el apoyo del plantel al entrenador fue una de los factores que llevaron a Juan Román Riquelme a tomar la decisión de darle continuidad al técnico en 2026.

Ahora solo resta la reunión entre el presidente, Marcelo Delgado y el propio Sifón para empezar a diagramar el mercado de pases, ultimar detalles de la pretemporada y designar un nuevo ayudante de campo.