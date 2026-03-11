La bronca de Enzo Fernández con el arquero de Chelsea tras un error que derivó en gol de PSG

La derrota de Chelsea por 5-2 ante PSG en París dejó varias imágenes calientes, entre ellas, la bronca de Enzo Fernández con el arquero Filip Jörgensen tras un nuevo error en la salida.

La jugada ocurrió en el segundo tiempo. Jörgensen falló al intentar salir jugando desde el fondo, perdió la pelota y la jugada terminó con un gol de Lee Kang-in, que parecía ser el quinto tanto del conjunto francés. Sin embargo, tras la revisión, la acción fue anulada por posición adelantada.

EL LÍDER ESTÁ EN TODO: Enzo Fernández se enojó tras una maniobra en la que Jorgensen arriesgó y había terminado en gol de Kang-In Lee para PSG vs. Chelsea. ¡Menos mal que lo anularon!



📺 Toda la #UCL por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/00T2FZqNxs — SportsCenter (@SC_ESPN) March 11, 2026

En ese momento, las cámaras captaron el evidente enojo de Enzo Fernández, que le reclamó al arquero por la decisión de jugar corto bajo presión, una situación que ya había generado problemas durante el partido.

De hecho, uno de los goles del PSG nació de un error similar. En el tercer tanto del conjunto parisino, Jörgensen intentó salir jugando y su pase fue interceptado por Bradley Barcola. La pelota le quedó a Khvicha Kvaratskhelia, que asistió a Vitinha, y el portugués definió con un toque sutil por encima del arquero para marcar el 3-2.

A pesar del resultado adverso, Enzo Fernández fue uno de los puntos altos de Chelsea. El argentino dio la asistencia para el gol de Malo Gusto en el primer tiempo y luego marcó el 2-2 parcial a los 12 minutos del complemento, apareciendo en el área y definiendo como un delantero.

¡POR ESTO SE PICÓ EL PARTIDO SOBRE EL FINAL! Pedro Neto quiso apurarse con un lateral, un alcanzapelotas no lo ayudó y el portugués lo EMPUJÓ en la derrota de Chelsea vs. PSG.



📺 Toda la #UCL por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/Syf2qjAaZN — SportsCenter (@SC_ESPN) March 11, 2026

Además, sobre el final también hubo tensión fuera del juego. Pedro Neto quiso apurarse para sacar un lateral, pero el alcanzapelotas demoró en entregarle la pelota y el portugués terminó empujándolo. La situación generó algunos reclamos, aunque no pasó a mayores.

Cabe recordar que Chelsea y PSG ya habían tenido un cruce caliente recientemente: ambos se enfrentaron en la final del Mundial de Clubes, un partido que también terminó con tensión. En aquella ocasión, Luis Enrique protagonizó un cruce con el delantero João Pedro tras la victoria de los Blues.