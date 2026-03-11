Valverde metió tres goles en el primer tiempo y Real Madrid golea a Manchester City por los octavos de la Champions

Federico Valverde completó un primer tiempo histórico en el Santiago Bernabéu. El uruguayo marcó tres goles y es la figura absoluta de la cancha: Real Madrid se fue al descanso con una ventaja de 3-0 sobre Manchester City, en la ida de los octavos de final de la Champions League.

El primer tanto llegó a los 20 minutos del primer tiempo. Thibaut Courtois lanzó un pelotazo largo y el Halcón se sacó de encima a Nico O’Reilly con el control, gambeteó al arquero Gianluigi Donnarumma y definió con precisión para el 1-0 parcial.

Siete minutos después llegó el segundo. Vinicius Junior inició la jugada con una gambeta por izquierda y metió un pase en profundidad para el uruguayo, que aprovechó un desvío en Rúben Dias, controló dentro del área y sacó un zurdazo cruzado inatajable para el 2-0.

El tercero fue un verdadero golazo. Brahim Díaz la pinchó dentro del área, Valverde le hizo un sombrerito a Marc Guéhi con el control y luego definió de volea para marcar el 3-0 parcial y completar su hat-trick en el primer tiempo.

¡¡¡ESTÁS COMPLETAMENTE LOCO, FEDERICO!!! ¡¡¡GOLAZO TOTAL DE VALVERDE, HAT-TRICK Y 3-0 DE REAL MADRID VS. MANCHESTER CITY EN EL BERNABÉU!!!





Todos los resultados de la Champions League

En el primer turno de la jornada, Bayer Leverkusen y Arsenal empataron 1-1 en Alemania. El conjunto local se había puesto en ventaja con un gol de Robert Andrich a los 46 minutos, pero los ingleses llegaron al empate sobre el final con un penal convertido por Kai Havertz a los 89, en una jugada que generó mucha polémica.

En paralelo a lo que ocurre en Madrid, PSG vence 2-1 a Chelsea en París. El equipo francés se puso en ventaja con un tanto de Marco Barcola a los 10 minutos y amplió la diferencia con Ousmane Dembélé a los 40, mientras que Malo Gusto descontó a los 28 para los ingleses, con una gran asistencia de Enzo Fernández.

GRAN definición de Malo Gusto para el 1-1 de Chelsea vs. PSG pero… ¡QUÉ ASISTENCIA DE ENZO FERNÁNDEZ!





Otro de los partidos de la jornada se disputa en Noruega, donde Bodø/Glimt supera 2-0 a Sporting de Lisboa. Los goles fueron de Kaspar Høgh de penal a los 32 minutos y Ole Blomberg en el primer minuto de descuento del primer tiempo.