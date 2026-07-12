Ley de Zonas Frías: la prioridad del Gobierno en el Senado antes del Presupuesto 2027

El Senado de la Nación enfrenta un período de demoras y parálisis en varios de los proyectos clave enviados por el Poder Ejecutivo en los últimos meses. Ante este escenario de congestión parlamentaria, la Casa Rosada definió un objetivo de prioridad antes de enviar el Presupuesto 2027 al Congreso a mediados de septiembre: lograr la sanción rápida de las modificaciones a la Ley de Zona Fría.

La iniciativa oficialista, que contempla una reconfiguración de tarifas y podas en los subsidios energéticos, todavía no cuenta con un dictamen de comisión aprobado. Por este motivo, fuentes parlamentarias oficiales confirmaron que el texto recién comenzará a debatirse formalmente una vez que concluya el receso invernal de las últimas dos semanas de julio.

Las negociaciones de Diego Santilli y el reclamo de los gobernadores

La premura del Poder Ejecutivo quedó en evidencia durante la primera reunión de trabajo que mantuvieron los bloques dialoguistas de la Cámara alta con el flamante jefe de Gabinete, Diego Santilli. El funcionario nacional asistió al encuentro acompañado por los principales referentes del área de energía de la administración central.

En esa mesa de negociación pesaron los reclamos de diversos gobernadores provinciales por la parálisis de fondos nacionales y el deterioro de rutas clave. A pesar de las dilaciones, según consignó infobae, los diálogos con Balcarce 50 continuaron su curso y, desde tres despachos de peso de la Cámara alta, confiaron a ese medio que la prioridad absoluta es avanzar con el proyecto.

La interna oficialista en el Senado: Patricia Bullrich advierte que la ley «sigue fría»

La estrategia de la administración de Javier Milei recibió un duro revés desde el interior de su propio espacio político. Tras la reunión de Labor Parlamentaria, la titular de la bancada libertaria en el Senado, Patricia Bullrich, aseguró de forma tajante que la iniciativa de tarifas «sigue fría» y puso reparos al avance del texto.

La legisladora oficialista tampoco ocultó sus discrepancies con la reforma política que empuja el Ejecutivo, objetando abiertamente el uso de listas colectoras. La postura de la exministra encendió las especulaciones políticas en los pasillos del Congreso sobre un posible desalineamiento en el bloque de La Libertad Avanza.

Las cuentas de la Casa Rosada y el impacto de las «zonas cálidas»

Para garantizar la aprobación de la Ley de Zona Fría, los operadores del oficialismo realizan un estricto conteo de bancas. El Gobierno busca alinear de forma compacta a sus 21 senadores, sumar los tres votos del PRO y capturar el respaldo de una fracción de la UCR.

En el radicalismo conviven 10 legisladores y casi la mitad de ellos ya adelantó que no acompañará el ajuste en los servicios públicos. Para destrabar esas voluntades, el oficialismo apunta a seducir a senadores de partidos provinciales y a exintegrantes del interbloque kirchnerista, valiéndose de la incorporación de las «zonas cálidas» aprobadas en Diputados y de promesas de fondos futuros.

Con información de Infobae.