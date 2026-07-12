Robó una mochila con un inhibidor de alarmas, lo persiguió una vecina y la Policía lo atrapó en Roca

Personal policial recuperó los objetos robados y secuestraron la moto en la que viajaba el sospechoso. Foto Archivo/Juan Thomes.

Efectivos de la comisaría Tercera de Roca aprehendieron ayer a un hombre de 30 años en la vía pública, luego de constatar que había sustraído pertenencias del interior de una camioneta estacionada mediante la utilización de un inhibidor de señal. El procedimiento se desencadenó tras una alerta al 911 y la persecución de una mujer.

La intervención policial se inició tras recibir «un llamado telefónico que alertaba sobre un hombre que, a bordo de una motocicleta», había violentado de forma electrónica los cierres de un rodado estacionado en la intersección de Alsina y Neuquén para llevarse una mochila. Una vecina que presenció la maniobra inició un seguimiento del sospechoso, permitiendo que la policía lo interceptara en la esquina de Don Bosco y General Paz.

Secuestro de elementos

Durante la requisa realizada tras la aprehensión, los agentes lograron recuperar la totalidad del botín del damnificado. Las autoridades confirmaron que «en su poder se secuestró la mochila sustraída, la cual contenía documentación, dinero en efectivo y elementos personales».

Asimismo, los efectivos incautaron un equipo de comunicación utilizado para anular los sistemas de alarmas y una herramienta de mano. En el caso ya tomó intervención directa la Fiscalía de Turno de Roca.