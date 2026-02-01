La Caldera le sienta bien: Independiente logró un cómodo triunfo ante Rocamora en la Liga Nacional

Independiente tuvo su primera función en La Caldera y logró una cómoda victoria sobre Rocamora, en la continuidad de la Liga Nacional Femenina de básquet. Con un trabajo muy sólido, ganó 80-58 y llega de la mejor manera al clásico neuquino ante Biguá, que se disputará el miércoles 4 de febrero a las 21, en el estadio Ruca Che.

Las Rojas de Marcelo Remolina marcaron diferencias desde el inicio con una defensa firme y efectividad ofensiva, liderada por Martina Torres y Laila Raviolo. La visita tuvo dificultades en defensa, pero más en ataque.

El quiebre llegó en el segundo cuarto, cuando dos triples de Lourdes Briones estiraron la ventaja hasta 21 puntos y le dieron paso a un cómodo cierre en la primera mitad: 41-23. En el complemento, el equipo local sostuvo la intensidad, rotó el plantel y confirmó su solidez en ambos costados.

Las Rojas atacaron y defendieron mucho mejor que Rocamora. (Prensa Independiente)

Martina Torres fue la figura con 24 puntos y 8 rebotes, Julieta Ibarra de la Vega dominó los tableros con 17 rebotes, y Laila Raviolo sumó 13 puntos. En la visita se destacó Santina Cherot, con 14 unidades.

El final fue 80-58 para Independiente y se trató de un partido histórico. En La Caldera no había Liga Nacional desde la temporada 2008/2009, cuando el equipo masculino se despidió de la elite. Sin dudas, fue un regreso perfecto. Las Rojas llegan al duelo en la cuarta posición, con registro positivo de 4-3; mientras que las Bigualas están séptimas con 2-5.