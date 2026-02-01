Liga Nacional de básquet: Biguá completó una serie perfecta en el Ruca Che, antes del clásico

Biguá corrió desde atrás en los tres primeros cuartos, pero se iluminó en el último y venció 73-64 a Rocamora, para cerrar una serie perfecta en el estadio Ruca Che. Con un parcial de 25-14, las Verdes aseguraron una victoria clave antes del gran clásico contra Independiente, previsto para el miércoles 4 de febrero, en el gigante del barrio San Lorenzo.

Las Bigualas y su banda en el Ruca Che. (Prensa Biguá)

El partido, válido por la Conferencia Sur de la Liga Nacional Femenina de básquet, tuvo un arranque muy favorable a Rocamora, que ganó los parciales iniciales por 19-16 y 35-29. A las locales les costó, pero tuvieron la virtud de mantenerse a tiro en el marcador.

En el tercero las neuquinas demostraron que estaban dispuestas a revertir la historia y aprovecharon la baja efectividad de las dirigidas por Sabrina Scevola, con el protagonismo de Camila Gutiérrez (15 puntos y la de máxima valoración con 21) y de Javiera Campos (18 puntos). Cuando sonó la chicharra, la diferencia fue de 2 (48-50) y Biguá fue por todo.

García fue, otra vez, la goleadora del partido.

En el último llegaron los triples y la balanza se inclinó para el lado del local. Dos de Javiera Campos, otro de Agustina García (goleadora del partido con 19) y otro de Gutiérrez terminaron con las aspiraciones de Rocamora de llevarse la victoria del Ruca Che. Agustina Jourdheuil se adueñó de los tableros (cerró con 10 rebotes) y así se completó la reacción.

De esta forma, Biguá cerró el finde con dos victorias (la primera fue ante Berazategui) y llega al duelo del miércoles en alza. La cita será a las 21 y se viene otro gran partido entre las representantes nacionales.

Independiente no pudo con Beraza y se muda a La Caldera

Independiente no hizo pie en el Ruca Che y perdió 65-58 ante Berazategui, en la continuidad de la Conferencia Sur de la Liga Nacional. Las Rojas empezaron bien (19-15) y ganaron en el último parcial (19-8), pero fallaron demasiado en los cuartos 2 (14-23) y 3 (6-19), y lo pagaron muy caro.

Martina Torres y Laila Raviolo, con 16 puntos cada una, fueron las máximas anotadoras en el equipo de Marcelo Remolina, que quedó con un registro de 3-3 y este domingo tendrá su primera función en casa. A partir de las 20 recibirá a Rocamora, en La Caldera. Ahí buscará la recuperación, para llegar de la mejor manera al duelo ante Biguá, en el Ruca Che.