Liga Nacional de básquet: Biguá completó una serie perfecta en el Ruca Che, antes del clásico
Con un gran cierre (25-14), venció a Rocamora y logro su segunda victoria en dos días. Llega entonado al duelo contra Independiente, que se jugará el miércoles.
Biguá corrió desde atrás en los tres primeros cuartos, pero se iluminó en el último y venció 73-64 a Rocamora, para cerrar una serie perfecta en el estadio Ruca Che. Con un parcial de 25-14, las Verdes aseguraron una victoria clave antes del gran clásico contra Independiente, previsto para el miércoles 4 de febrero, en el gigante del barrio San Lorenzo.
El partido, válido por la Conferencia Sur de la Liga Nacional Femenina de básquet, tuvo un arranque muy favorable a Rocamora, que ganó los parciales iniciales por 19-16 y 35-29. A las locales les costó, pero tuvieron la virtud de mantenerse a tiro en el marcador.
En el tercero las neuquinas demostraron que estaban dispuestas a revertir la historia y aprovecharon la baja efectividad de las dirigidas por Sabrina Scevola, con el protagonismo de Camila Gutiérrez (15 puntos y la de máxima valoración con 21) y de Javiera Campos (18 puntos). Cuando sonó la chicharra, la diferencia fue de 2 (48-50) y Biguá fue por todo.
En el último llegaron los triples y la balanza se inclinó para el lado del local. Dos de Javiera Campos, otro de Agustina García (goleadora del partido con 19) y otro de Gutiérrez terminaron con las aspiraciones de Rocamora de llevarse la victoria del Ruca Che. Agustina Jourdheuil se adueñó de los tableros (cerró con 10 rebotes) y así se completó la reacción.
De esta forma, Biguá cerró el finde con dos victorias (la primera fue ante Berazategui) y llega al duelo del miércoles en alza. La cita será a las 21 y se viene otro gran partido entre las representantes nacionales.
Independiente no pudo con Beraza y se muda a La Caldera
Independiente no hizo pie en el Ruca Che y perdió 65-58 ante Berazategui, en la continuidad de la Conferencia Sur de la Liga Nacional. Las Rojas empezaron bien (19-15) y ganaron en el último parcial (19-8), pero fallaron demasiado en los cuartos 2 (14-23) y 3 (6-19), y lo pagaron muy caro.
Martina Torres y Laila Raviolo, con 16 puntos cada una, fueron las máximas anotadoras en el equipo de Marcelo Remolina, que quedó con un registro de 3-3 y este domingo tendrá su primera función en casa. A partir de las 20 recibirá a Rocamora, en La Caldera. Ahí buscará la recuperación, para llegar de la mejor manera al duelo ante Biguá, en el Ruca Che.
