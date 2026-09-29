Scaloni habló sobre su futuro en la Selección Argentina: «La predisposición está de las dos partes»

Con su futuro aún en definición, Lionel Scaloni habló en conferencia de prensa en la previa del amistoso ante Bolivia en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba y se refirió a las conversaciones con la dirigencia de la Selección Argentina.

«Cada vez que vengo me reúno, pero esta vez habíamos acordado la reunión. Aparte, después del Mundial no habíamos hablado y nos juntamos, charlamos para ver si podemos avanzar y llegar a un acuerdo», explicó.

El entrenador recordó que, tras la final del Mundial, había planteado la necesidad de tomarse un tiempo para analizar su continuidad. «Tuve que repensarlo bien, analizar la cuestión deportiva, que es fundamental, sin olvidar lógicamente lo económico, pero lo deportivo es fundamental», señaló. En ese sentido, aseguró que también evaluó el proyecto que viene y las posibilidades del equipo.

«Analizar qué nos queda, qué es lo que viene, y estamos ilusionados con eso. Eso es lo más importante y lo que me ha decidido poder abrirme a llegar a un nuevo acuerdo», agregó Scaloni. Y fue más allá: «De lo contrario, si no veía la posibilidad de poder competir y de poder armar algo lindo como se armó, no hubiera abierto la chance de poder sentarme a hablar».

Sobre las negociaciones, Scaloni remarcó que existe predisposición de ambas partes y que volverán a conversar en los próximos días. «La predisposición está de las dos partes y recién empezamos a hablar, la verdad. Intentaremos volver a hablar en estos días. Ahora tenemos los partidos por delante y será cuestión de llegar a un acuerdo. La predisposición está y eso es lo importante. Cuando tengamos que comunicarlo lo haremos», concluyó.

De todas formas, aclaró que es probable que el anuncio no llegue en esta fecha FIFA: «No veo tiempo para que sea ahora, pero dependerá mucho de llegar a un acuerdo», sentenció.