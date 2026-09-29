Chivito y trucha patagónica: cuándo y a qué precio se venderán en el Mercado Concentrador de Neuquén

Los productos neuquinos que habitualmente no forman parte de la oferta se incorporarán a la amplia variedad disponible en el mercado. Foto: archivo Cecilia Maletti.

Con dos jornadas más de atención el próximo mes, el Mercado Concentrador del Neuquén anunció una propuesta regional para el viernes 2 y sábado 3 de octubre: la venta de chivito criollo del norte neuquino y trucha patagónica.

Desde el polo agroalimentario informaron que el viernes 2 el horario de atención será el habitual, de 12.30 a 17.30, mientras que el sábado 3 abrirá de 9 a 13.

Los productos neuquinos que habitualmente no forman parte de la oferta se incorporarán a la amplia variedad disponible en el mercado, que incluye frutas y verduras frescas, carnes, pollo y pastas, lácteos, fiambres y bebidas, productos envasados, frutos secos y especias, agroinsumos, envases descartables y artículos de almacén.

Chivito criollo y trucha patagónica: cuáles serán los precios

La Corporación para el Desarrollo de la Cuenca del Curí Leuvú (CORDECC) ofrecerá el chivito criollo entero congelado a $160.000 por unidad, o fraccionado y envasado al vacío en tres cortes, cuarto delantero, cuarto trasero y costillar, a $20.500 el kilo.

Además, CORDECC ofrecerá sus tradicionales escabeches artesanales de chivo y de ajo, elaborados en la Planta de Alimentos El Alamito, a $20.000 cada frasco.

A su vez, el filet de trucha premium se comercializará a $36.000 el kilo y el filet de trucha ahumada a $26.000. Ambas opciones se ofrecerán congeladas y envasadas al vacío.

Foto: archivo Cecilia Maletti.

La incorporación de estos productos buscará ampliar la propuesta del Mercado Concentrador y acercar a los consumidores alimentos regionales, sumándolos a la variedad de productos frescos y de estación que se encuentran habitualmente en los puestos.

Por otra parte, la concurrencia registrada durante las jornadas de septiembre permitió comprobar el interés de las familias por contar con una alternativa de compra durante el fin de semana.

Por eso, los sábados 3 y 10 de octubre, de 9 a 13, el Mercado funcionará con normalidad y con la misma modalidad de venta que durante la semana.