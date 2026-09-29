Neuquén ya tiene un centenar de edificios en construcción y va por otro récord de metros cuadrados

Se avanza hacia nuevos corredores de la capital, movimiento impulsado por la demanda habitacional y comercial. Foto: Cecilia Maletti.

El paisaje urbano de la capital neuquina continúa transformándose en infraestructura. Este lunes el jefe de gabinete Diego Santilli participó de la Feria Internacional de Turismo que se organizó en la Rural de Buenos Aires, destacó el impulso de actividades como la industria energética en Vaca Muerta y dijo que en la ciudad de Neuquén hay unos 100 edificios en construcción de forma simultánea.

Este dato fue confirmado por el secretario de Infraestructura de Neuquén, Alejandro Nicola, quién adelantó que sumado a los 100 edificios, se tienen 40 expedientes que cuando se completen, tendrán luz verde para convertirse en nuevas obras. Precisó también, que la comuna ya otorgó 16 finales de obra para edificios terminados en la que va del año.

El fenómeno responde al fuerte impacto demográfico y económico de la formación no convencional. Mientras los yacimientos concentran la extracción, la ciudad neuquina funciona como el centro logístico, corporativo y residencial de la cuenca, respondiendo a una demanda constante de disponibilidad de viviendas, oficinas y servicios.

Una mirada analítica sobre el crecimiento

Haciendo un análisis sobre el crecimiento en infraestructura del primer semestre de 2026, entre enero y junio se registraron 171.635 metros cuadrados, lo que representó un incremento del 19,24% en comparación con los 143.940 metros cuadrados contabilizados en el mismo período del año anterior. Esto indicó el punto estadístico más alto que había alcanzado la construcción privada hasta ahora. Ahora se calcula que 2026 puede cerrar superando los 400 mil metros cuadrados registrados.

Además, este crecimiento se traduce en los balances del sector, tras haber registrado subas interanuales cercanas al 20% en los permisos de edificación privada.

El mercado inmobiliario local se afirma como uno de los más fuertes del país, convirtiéndose en un incentivo para que profesionales y familias migren hacia la capital provincial.

Para sostener este ritmo de avance, el secretario reveló que se trabaja con 21 grúas pluma habilitadas en la ciudad, de las cuales 20 corresponden a obras privadas.

Se estima que concluido este año, la ciudad pueda superar los 400 mil metros cuadrados registrados. Foto: Cecilia Maletti.

Descentralización y nuevos corredores

Si bien el centro de la construcción en altura se concentró históricamente en las avenidas Argentina y Olascoaga, el microcentro y el corredor de Leloir y Dr. Ramón, el mapa inmobiliario se expande hacia otras zonas de la periferia y accesos.

Este proceso de descentralización urbana implica poner comercios y edificios de altura en sectores que antes no estaban permitidos. Un cambio que cuenta con un respaldo normativo aprobado por el Concejo Deliberante.

Nicola señaló que ya observan proyectos y obras de edificios en arterias como Gatica y Obrero Argentino, en sectores más alejados del centro. A esto se suma el ingreso norte de la ciudad, un área que concentra numerosos proyectos en gestión y unos 40 expedientes en trámite que pronto se traducirán en nuevas obras.

Proyección anual

Este desarrollo urbanístico se inscribe en un proceso de densificación sostenida que la comuna monitorea de cerca para acompañar la provisión de servicios e infraestructura pública.

Al respecto, Nicola expresó: » Este año puede ser otro año record en registro de m2, llevamos dos años superando el nivel de registro y calculo que 2026 puede cerrar superando los 400 mil metros cuadrados registrados».