La Corrida de Centenario, una carrera de running nocturno que promete

La Corrida de Centenario tendrá su tercera edición el 14 de febrero. (Foto: Gentileza Inventiva Fotos)

La Corrida de Centenario tendrá este año su tercera edición con la intención de posicionarse como referencia provincial y proyectrarse a nivel nacional.

La prueba nocturna tiene circuitos homologados de 10K y 5K. En esta oportunidad, se llevará a cabo el 14 de febrero, desde las 21:30, con largada en la Plaza San Martín.

También contará con una distancia menor para los más chicos. El recorrido es de tipo loop, en un circuito completamente asfaltado, y cumple con la ruta más corta posible, condición exigida para la homologación internacional.

La convocatoria incluye a corredores de élite nacional, atletas federados en la Confederación Argentina de Atletismo (CADA) y en la Confederación de Atletas Master (CAMRA), además de deportistas de alto rendimiento de toda la región.

El perfil competitivo se vio reflejado cuando la prueba de 10.000 metros fue escenario del primer Campeonato Provincial de Ruta, un hecho que fortaleció la convocatoria dentro del atletismo neuquino.

El circuito de la Corrida de Centenario es el único en la provincia homologado por World Athletics, lo que le otorga validez internacional a las marcas obtenidas por los corredores y abre la puerta a un objetivo más ambicioso: que en el futuro sea considerada sede de selectivos nacionales.

Además del plano deportivo, la organización en manos de Valle Trail y Complejo Chacras, apuesta a la difusión del evento que será transmitido en vivo y en su totalidad a través de las redes sociales oficiales y cuentas de colaboradores.

La premiación para los 10K

La organización anunció una premiación en efectivo para los cinco primeros lugares de la prueba de 10 kilómetros competitiva, tanto en hombres como mujeres.

El primer puesto se llevará $1.000.000, mientras que el segundo premio será de $600.000. El tercer escalón del podio recibirá $400.000, el cuarto $200.000 y el quinto $100.000.

Las inscripciones se encuentran habilitadas y se puede acceder a más información en la cuenta de Instagram de la carrera (@corridacentenario).