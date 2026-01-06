Deportivo Rincón–San Lorenzo por Copa Argentina tiene fecha confirmada: cuándo juegan los grandes

La competencia más federal del país ya tiene fechas confirmadas para los 32avos de final. Deportivo Rincón disputará por segunda vez la Copa Argentina. La primera oportunidad fue en 2018, cuando cayó 2-0 ante Newell’s en Santa Fe.



En esta edición, el León se enfrentará a San Lorenzo el viernes 20 de marzo, en un cruce que se dará entre las fechas 11 y 12 del Torneo Apertura de la Primera División del fútbol argentino.

Por otro lado, aún no está confirmada la fecha de inicio del Federal A, aunque el certamen comenzará a mediados de marzo, una vez finalizado el Torneo Regional Federal Amateur, competencia de la que surgirán los cuatro equipos que se incorporarán a la categoría. De esta manera, Rincón jugará ante el Ciclón en el inicio de su temporada oficial.

De cara a 2026, Deportivo Rincón ya sumó cinco refuerzos: Rodrigo Herrera, Jair Blanco, Jorge Rossi, Matías Carrera y Alexis Valencia. Además, registra dos bajas confirmadas: Sebastián Jeldres, quien continuará su carrera en Cipolletti, y Agustín Osinaga, que regresó a Olimpo.

En tanto, San Lorenzo todavía no incorporó refuerzos y debe levantar inhibiciones para poder hacerlo. En ese contexto, el club recibió ofertas por varios futbolistas, y el que está más cerca de emigrar es Elías Báez, pretendido por Atlanta United de la MLS. A esto se suma el interés de Boca por Alexis Cuello y Gastón Hernández.

Las otras fechas de la Copa Argentina

La actividad comenzará el domingo 18 de enero, cuando Independiente Rivadavia, defensor del título, se mida ante Estudiantes de Buenos Aires. Ese mismo día, Lanús hará su debut frente a Sarmiento de La Banda.

Por otro lado, River disputará su primer encuentro frente a Ciudad de Bolívar el martes 17 de febrero, mientras que Boca jugará los 32avos de final ante Gimnasia de Chivilcoy el martes 24 de febrero.

En marzo, además del duelo entre el León neuquino y el Ciclón, Independiente se enfrentará a Atenas de Río Cuarto el viernes 27 de marzo, y Racing hará lo propio un día después ante San Martín de Formo