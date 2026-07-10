La defensa de Argentina, en alerta antes de los cuartos de final del Mundial ante Suiza: «No nos gusta que nos hagan goles»

Después de la épica remontada ante Egipto, en la Selección Argentina el clima es de confianza, pero también de autocrítica. Antes del duelo ante Suiza por los cuartos de final del Mundial 2026, que será este sábado desde las 22, Cristian Romero, Lisandro Martínez y Facundo Medina coincidieron en que el equipo debe corregir errores para seguir en carrera.

El primero en hablar fue el Cuti Romero. El defensor se refirió al momento de la Selección y al desafío que tendrá por delante ante el conjunto europeo. «Seguramente hay que mejorar porque nos hicieron cuatro goles en los últimos dos partidos y nos molesta. Más allá de eso, estamos siempre a disposición del equipo. Hay que seguir corrigiendo y mejorando», sostuvo el zaguero.

Lisandro Martínez también analizó el presente del equipo y remarcó la importancia de mantener la concentración en una instancia decisiva del torneo. «No nos gusta que nos hagan goles. Tenemos que estar más concentrados. Son goles que se pueden evitar. Es mejor que pase ahora y llegar con una mayor concentración a lo que viene», expresó el defensor del Manchester United.

En la misma línea, Facundo Medina, que esperará su oportunidad desde el banco de suplentes, contó cómo fueron las horas posteriores al triunfo frente a los Faraones y el trabajo realizado junto al cuerpo técnico. «Luego del partido contra Egipto corregimos errores con el cuerpo técnico. Una Copa del Mundo se trata de los detalles y hay que estar concentrados. Aprendemos y seguimos», explicó.

Más allá de la autocrítica, Romero también se refirió al próximo rival y destacó las virtudes del conjunto europeo, que viene de eliminar a Colombia en los octavos de final. «Va a ser un partido duro. Está siendo un Mundial muy competitivo. Suiza no se lo hizo fácil a Colombia, dominó gran parte del partido y tiene jugadores muy importantes, pero nosotros estamos preparados», sentenció.

La Selección sabe que está ante una instancia decisiva y que, en un Mundial, los detalles pueden marcar la diferencia. El objetivo está claro: ajustar lo necesario para seguir avanzando.