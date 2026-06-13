La dura autocrítica de Gustavo Alfaro tras la goleada que sufrió Paraguay ante Estados Unidos

Paraguay debutó en el Mundial 2026 con una durísima goleada sufrida ante Estados Unidos, que lo apabulló por 4-1. El local demostró un gran futbol en Los Ángeles y lo pasó por arriba a los dirigidos por Gustavo Alfaro que no tuvieron reacción en ningún momento del partido.

Tras el mal inicio, el DT de la Albirroja realizó una fuerte autocrítica en conferencia de prensa, donde detalló los errores de su equipo: «Este es un aprendizaje muy doloroso«, comenzó.

Luego, remarcó que sabían que se enfrentaban a una selección peligrosa: «Sabíamos que era un rival complejo, que tenía coordinaciones desde iniciación de juego, amplitud, triangulaciones. Si no estabas ajustado defensivamente, te podían hacer doler«. En varios momentos del duelo, Paraguay quedó mal parado y Estados Unidos se lo hizo pagar.

Después, admitió la supremacía estadounidense durante los 90 minutos: «Nos superaron en el plano táctico, técnico y físico también«. Y aclaró: «Hay determinados niveles donde con la garra, con correr, no te alcanza«.

Paraguay arrancó con el pie izquierdo en un grupo difícil.

Alfaro también reveló una charla que tuvo con los futbolistas: «Le dije a los jugadores que las emociones son importantes, pero en un Mundial las tenés que dejar de lado«.

Pero remarcó que no está todo perdido: «Quedan dos partidos por delante y tenemos que trabajar muy rápido. Es una cuestión de asumir las dificultades y errores que tuvimos, y replantearnos las cosas. Todavía tenemos dos partidos y tenemos que seguir peleando para clasificar. No tengo ninguna duda de eso«.

Y palpitó lo que serán los duros dos choques restantes en el grupo D: «Tenés que jugar contra Turquía y Australia, que son otra clase de partidos. Vamos a tener que trabajar y mucho para sacar un resultado positivo».

Para cerrar, dejó una de sus clásicas frases motivadoras para el pueblo paraguayo: «Hoy empezó la Copa del Mundo, no terminó la Copa del Mundo hoy. Y nosotros hasta el final vamos a pelear. Y esa es nuestra idiosincrasia«.

Paraguay volverá a jugar el próximo sábado 20 de junio desde las 00 ante Turquía. Luego, cerrará la fase de grupos ante Australia el 25 desde las 23 horas.