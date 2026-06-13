Marcos Senesi llegó a Kansas, describió su emoción y le habló a Leonardo Balerdi

Con toda la ilusión a cuestas, y prácticamente sin descanso, el defensor Marcos Senesi llegó esta mañana a Kansas City para sumarse a la Selección Argentina y quedar a disposición del cuerpo técnico de cara al inicio de la Copa del Mundo 2026.

El flamante nuevo refuerzo del Tottenham de Inglaterra fue convocado a último momento tras la lesión y desafectación de Leonardo Balerdi, de quien se acordó inmediatamente ante el acoso de la prensa una vez que se bajó del avión.

«Primero, antes que nada, quiero mandarle un abrazo al Flaco, es una situación muy difícil para él. Desearle una pronta recuperación», comenzó diciendo.

La desgracia ajena le permite a Senesi cumplir el sueño de todo futbolista: disputar un Mundial de Fútbol, algo que soñó desde chico y que alimentó en apenas un puñado de días. Pues, de estar vacacionando en Miami, a viajar hasta Ibiza y, en cuestión de horas, recibir el llamado de Scaloni.

"QUIERO MANDARLE UN ABRAZO AL FLACO. ES DIFÍCIL PARA ÉL. ESTABA A LA EXPECTATIVA". Marcos Senesi llegó a Kansas City para sumarse a la concentración de Argentina.



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«Muy contento por esta oportunidad, espero poder disfrutarla a pleno. Me estaba entrenando con expectativa, pero sin ningún contacto formal», aseguró.

«Sabía que podía darse una posibilidad, solo tenía que esperar hasta el final. Es el sueño de todo chico que empieza a jugar al fútbol en el barrio. Siempre dije que no me veía cantando otro himno que no sea el argentino», remarcó Senesi, quien ya está a disposición del seleccionado nacional.

El combinado albiceleste hará su debut en la cita mundialista el próximo martes, desde las 22, cuando se enfrente a Argelia en el Kansas City Stadium.