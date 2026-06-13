Árbitro confirmado para el debut de la Selección Argentina en el Mundial 2026

Hace instantes, se conoció quién será el árbitro en el debut de la Selección Argentina en el Mundial 2026 frente a Argelia el próximo martes 16 de junio desde las 22 horas en Kansas. El juez principal designado por la FIFA para este duelo es el polaco Szymon Marciniak, un viejo conocido para el equipo de Scaloni. La terna arbitral estará compuesta por los líneas Tomasz Listkiewicz y Adam Kupsik, también polacos.

La designación del árbitro de 45 años le trae buenos recuerdos a la Albiceleste, ya que fue quién impartió justicia en la gran final de Qatar 2022, donde Argentina venció por penales a Francia para quedarse con la tercera estrella.

Además de este encuentro, Marciniak fue el referee en el duelo de octavos de final de la Selección Argentina en el pasado Mundial, cuando los dirigidos por Scaloni vencieron 2-1 a Australia para meterse entre los ochos mejores.

Marciniak impartió justicia en el Estadio Lusail en la definición de Qatar 2022.

También dirigió en otro debut mundialista: en Rusia 2018, cuando el equipo de Jorge Sampaoli empezó su camino con un amargo 1-1 frente a Islandia, donde Messi falló un penal. Por eso, será el tercer mundial consecutivo donde el polaco arbitrará al menos un partido de Argentina.

El nacido en Plock llega a la cita mundialista como el número 2 del mundo, según el ranking elaborado por la IFFHS. Se destaca por su perfil dialoguista pero impecable ante la pierna fuerte.