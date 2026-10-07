La emoción de Celia Messi al abandonar el Monumental: «Ya está, ya pasó lo peor»

A poco del fallecimiento de Jorge Messi, la madre del "10" se mostró muy emocionada en el palco del Monumental.

La gran despedida del “10” en el Monumental fue uno de los momentos más emocionantes en la carrera de Lionel Messi. Y ni hablar para su familia, que, como no podía ser de otra forma, dijo presente en la última función del astro con la albiceleste.

Su esposa Antonela, junto con sus tres hijos, y su madre Celia vivieron con intensidad la especial noche desde un palco en el Estadio de River, llevándose los flashes en varios pasajes durante la transmisión oficial del partido entre Argentina y Benín, en el tercero de los amistosos de la fecha FIFA.

A poco del fallecimiento de Jorge Messi, el acontecimiento magnificó las emociones para el círculo familiar. En ese contexto, Celia, la mamá de Lionel, se mostró visiblemente acongojada al momento de retirarse del estadio, luego del partido y las palabras de su hijo.

¡HERMOSO MOMENTO! La familia de Messi llegó al Más Monumental para la despedida del 10 y la gente le brindó todo el cariño a Celia (mamá de Leo). https://t.co/0gPcMT16Ur — SportsCenter (@SC_ESPN) October 6, 2026

Celia, que mucho tuvo que ver también en aquellos primeros años de viajes a Barcelona, tuvo un gesto fuera de lo común con un cronista que cubría el evento deportivo. Al acercarse al periodista Gonzalo Sorbo, que trabaja para América, y lo saludó con un abrazo y un beso mientras estaba al aire.

“Mi amor, te veo siempre. Estoy emocionada, pero ya está, ya pasó lo peor”, comentó la mamá del crack argentino, que salió apurada de ese sector del estadio.

“Celia Messi” Por este abrazo de la madre del Capitán al periodista Gonzalo Sorbo en donde lo consuela: “Ya pasó lo peor”. https://t.co/uOfUZx8Zul October 7, 2026

A través de sus redes sociales, el movilero expresó su agradecimiento a Celia. “Un abrazo que me durará para toda la vida. Gracias Celia por traer al mundo al más grande de todos los tiempos (estaba tan en shock que no podía soltarla, perdón)”, escribió.

Lionel Messi se retiró de la Selección argentina este martes en el amistoso que terminó con un triunfo 3-0 ante Benín. Al terminar el encuentro, les habló a los más de 80 mil hinchas que colmaron el estadio Monumental y dio un discurso cargado de emoción.

“Es muy difícil decir algo hoy, hay muchas emociones. Obviamente en lo primero que pienso es en mi viejo”, dijo, muy conmovido, al recordar a su papá, Jorge, que murió a principios de agosto.