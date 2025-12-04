La emotiva despedida de Neuquén Rugby a Luis Marchisio: «Por encima de todo un buen tipo»

En el mundo del rugby y particularmente en el del Neuquén RC, causó conmoción la muerte de Luis Marchisio, kinesiólogo, ex jugador y actual colaborador del club.

Marchisio falleció este miércoles a los 51 años. Su esposa, la doctora Luciana Ortiz Luna, secretaria de Emergencias y Gestión del Riesgo de Neuquén, lo confirmó en las redes sociales.

Algunas horas después, Neuquén Rugby Club publicó un emotivo posteo para recordar a un referente que dejó su huella en la institución y en el deporte en general.

«Como siempre contaba, llegó al club un martes desde la Depo y el jueves me subieron a un bondi, hice 800 kilómetros para que me pongan de pilar contra Grau o Méndez, dos Pumas de renombre por esas épocas de cuyano, y de vuelta 800km más, no entiendo nada repetía en cada anécdota, estos flacos están totalmente locos lo que hacen para jugar al rugby. Pero agarró viaje enseguida y no se bajó más», comenzaron el relato.

«Cuando dejó de jugar después de aquella lesión en Roca, como corresponde a un tipo de rugby, se puso a disposición del club y siempre al pie del cañón, ayudando, con la sonrisa siempre presente. A quién sea, mayor, juvenil, infantil, femenino, otros clubes, mientras era scrum, allí estaba», continuaron.

«Su voz ronca y su lenguaje canchero, sonaba como sinfonía a los gorditos del scrum cada martes, su humildad y hombría de bien, siempre inculcando el agradecimiento, hablaba por si sola de la persona que es«, siguieron.

En la publicación también destacaron cómo «hizo magia con el scrum», que era su especialidad como capacitador. También valoraron su aporte a la Unión Argentina de Rugby.

«Un hombre de rugby 100% y por encima de todo un buen tipo. Gracias Luis, Neuquén Rugby te va a extrañar mucho«, concluyeron.

Marabunta también recordó a Marchisio

Marabunta también realizó una publicación en sus redes sociales para despedir a Marchisio. «Marabunta Rugby Club despide con profundo dolor a Luis Marchisio, querido y respetado amigo de Neuquén Rugby. Un referente que enseñó el arte del scrum con dedicación y pasión a tantas camadas de jugadores infantiles, juveniles y mayores. Acompañamos a su familia y a toda la comunidad de Neuquén Rugby en este momento de tristeza», escribieron.

También lo despidieron sus compañeros del Hospital Bouquet Roldán donde trabajaba. «Te recordaremos siempre con cariño y respeto, fue un honor tenerte como compañero de trabajo. Gracias por la entrega en cada paciente, por tu gran compromiso y profesionalidad. Acompañamos a su Familia, amigos y compañeros de trabajo en tan dolorosa pérdida», publicaron.