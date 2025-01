La emotiva despedida del jefe de Williams a Franco Colapinto en la Fórmula 1: «La mejor oportunidad»

Franco Colapinto cambiará de escudería en la Fórmula 1. El argentino dejó Williams y llegó a un acuerdo para ser piloto reserva de Alpine. Luego de que se confirme su pase, el jefe de la escudería británica, James Vowles le dedicó un emotivo mensaje de despedida.

El jefe de Williams se despidió del argentino en redes sociales y compartió una emotiva carta. “Estamos encantados de haber llegado a un acuerdo con Alpine para que Franco se una al equipo en un acuerdo multianual a partir de 2025″, comenzó Vowles.

«A lo largo de nueve carreras memorables con Williams demostró claramente que se merece un lugar en la Fórmula 1 y siempre dijimos que le apoyaríamos para conseguirlo. Williams tiene una de las alineaciones de pilotos más formidables de la parrilla para 2025 y más allá con Alex Albon y Carlos Sainz, por lo que creemos que este acuerdo con Alpine representa la mejor oportunidad para Franco de asegurarse un asiento de carreras en 2025 o 2026″, concluyó.

Franco Colapinto le agradeció a Williams en la Fórmula 1

La escudería inglesa rompió el silencio tras el anuncio de salida de Colapinto y publicó un video con las palabras de agradecimiento que le dedicó el argentino.

“Quiero dar las gracias a Williams Racing y a los socios del equipo, que me han apoyado desde el momento en que me uní a la academia y me dieron la oportunidad de convertirme en piloto de Fórmula 1. Hicieron realidad mi sueño y siempre estaré agradecido por ello”, planteó Franco.

En ese sentido, destacó que “me gustaría dar las gracias a los mecánicos y a todos los miembros del equipo que han hecho un esfuerzo enorme para poner el coche en la pista y darme la oportunidad de sumar puntos, y a los aficionados que han sido tan comprensivos, estuvieron ahí para nosotros en los buenos y en los malos momentos; son los mejores”.