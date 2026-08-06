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La exigencia del Vasco Arruabarrena a pesar del triunfo de Boca: «No es suficiente»

El Xeneize derrotó a Estudiantes, pero el entrenador aclaró que "no nos podemos quedar con esto". Además, se refirió a la posible llegada de Valencia. Mirá acá todo lo que dijo.

Redacción

Por Redacción

Arruabarrena fue cauto después de la buen victoria de Boca ante el Pincha.

Arruabarrena fue cauto después de la buen victoria de Boca ante el Pincha.

Boca venció a Estudiantes por 1-0 por el postergado de la 2° fecha del Clausura y sumó su primer triunfo en este torneo. Con gol de Santiago Ascacibar, el Xeneize llegó a 4 puntos y está en la 6° posición de la zona A.

El Ruso Ascacibar finalizó una gran jugada colectiva y convirtió el único gol de la noche.

Tras tener un flojo nivel en compromisos anteriores, el equipo de Arruabarrena mostró un buen futbol en el Ducó, donde hizo de local, y ganó con autoridad ante el Pincha. Pero el propio Vasco fue claro post partido y aclaró que esto se debe mantener.

«La excelencia nunca está, voy a seguir exigiendo. Tenemos que ser regulares en un campeonato muy irregular», explicó. Además, señaló que este nivel debe ser acompañado por triunfos: «Hay que aprovechar a encontrar un buen funcionamiento al margen de los nombres y acostumbrarse a ganar, que es lo que impone este club». Y recalcó: «Conseguimos un buen triunfo pero no nos podemos quedar con esto, no es suficiente«.

Además, fue consultado sobre la posible llegada de Enner Valencia pero prefirió no opinar al respecto: «Es un mercado siempre difícil para Boca también. Estoy en contacto con el presidente, sabe perfectamente lo que necesitamos. Esperemos poder concretar algo y si no, seguir con lo que tenemos, yo confío en este plantel«.

También resalto el gran partido de Milton Delgado: «El Chelito es motorcito, pierde pocas pelotas y enseguida las recupera. Es inteligente«. Y le dedicó unas palabras a Leonel Flores, una de las revelaciones en estos primeros partidos del semestre: «Yo estando afuera veo la cantera de Boca donde he estado para tratar de llevarme alguno, eso hacía, y sabía lo que nos podía dar Leo«.

El próximo desafío de Boca será el próximo sábado, donde recibirá nuevamente en el Tomás Adolfo Ducó a Vélez por la 4° fecha. Luego, volverá a la cancha de Huracán para medirse de local ante Recoleta de Paraguay por la ida de los octavos de final de Copa Sudamericana.


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Boca venció a Estudiantes por 1-0 por el postergado de la 2° fecha del Clausura y sumó su primer triunfo en este torneo. Con gol de Santiago Ascacibar, el Xeneize llegó a 4 puntos y está en la 6° posición de la zona A.

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