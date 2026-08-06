La exigencia del Vasco Arruabarrena a pesar del triunfo de Boca: «No es suficiente»

Boca venció a Estudiantes por 1-0 por el postergado de la 2° fecha del Clausura y sumó su primer triunfo en este torneo. Con gol de Santiago Ascacibar, el Xeneize llegó a 4 puntos y está en la 6° posición de la zona A.

El Ruso Ascacibar finalizó una gran jugada colectiva y convirtió el único gol de la noche.

Tras tener un flojo nivel en compromisos anteriores, el equipo de Arruabarrena mostró un buen futbol en el Ducó, donde hizo de local, y ganó con autoridad ante el Pincha. Pero el propio Vasco fue claro post partido y aclaró que esto se debe mantener.

«La excelencia nunca está, voy a seguir exigiendo. Tenemos que ser regulares en un campeonato muy irregular», explicó. Además, señaló que este nivel debe ser acompañado por triunfos: «Hay que aprovechar a encontrar un buen funcionamiento al margen de los nombres y acostumbrarse a ganar, que es lo que impone este club». Y recalcó: «Conseguimos un buen triunfo pero no nos podemos quedar con esto, no es suficiente«.

Además, fue consultado sobre la posible llegada de Enner Valencia pero prefirió no opinar al respecto: «Es un mercado siempre difícil para Boca también. Estoy en contacto con el presidente, sabe perfectamente lo que necesitamos. Esperemos poder concretar algo y si no, seguir con lo que tenemos, yo confío en este plantel«.

También resalto el gran partido de Milton Delgado: «El Chelito es motorcito, pierde pocas pelotas y enseguida las recupera. Es inteligente«. Y le dedicó unas palabras a Leonel Flores, una de las revelaciones en estos primeros partidos del semestre: «Yo estando afuera veo la cantera de Boca donde he estado para tratar de llevarme alguno, eso hacía, y sabía lo que nos podía dar Leo«.

El próximo desafío de Boca será el próximo sábado, donde recibirá nuevamente en el Tomás Adolfo Ducó a Vélez por la 4° fecha. Luego, volverá a la cancha de Huracán para medirse de local ante Recoleta de Paraguay por la ida de los octavos de final de Copa Sudamericana.