Racing y Vasco Da Gama no se ponen de acuerdo en la negociación por Santiago Sosa

La negociación entre Racing Club y Vasco Da Gama por la compra del mediocampista Santiago Sosa se encuentra trabada por diferencias económicas, lo que pone un manto de suspenso al traspaso de uno de los jugadores más trascendentales de La Academia de los últimos años.

En el mientras tanto, Sosa se entrenó diferenciado de sus compañeros de plantel a la espera de la resolución de su futuro. Aunque, el pasado fin de semana, el jugador fue ovacionado en el Cilindro y «despedido» por los fanáticos en la previa del duelo ante Tigre.

Si bien el acuerdo entre Racing y la entidad carioca estaba acordado de palabra, todavía no hubo quórum en la forma de pago. Por ahora, la transferencia desde Brasil no se efectuó, porque desde Avellaneda pretenden avales económicos previos.

¡SE VA POR LA PUERTA GRANDE! Los hinchas de Racing ovacionan a Santi Sosa que se despide del club para emigrar a Vasco da Gama. pic.twitter.com/V2pYEouosB — SportsCenter (@SC_ESPN) August 1, 2026

Esta situación podría permitirle a Sosa ser parte del equipo en el próximo encuentro ante Argentinos Juniors, siempre y cuando el club brasileño no envíe el dinero que exige la comisión que encabeza Diego Milito en tiempo y forma.

Desde Racing sospechan que el equipo brasileño puede llegar a efectuar un solo pago y luego no cumplir las cuotas restantes por el pase. Es por eso que entre los clubes habían acordado realizar la operación en 8.000.000 de dólares brutos y, como una de las condiciones, el de Avellaneda pidió cobrar la mitad al contado y avales por el pago de las posteriores cuotas.

En el acuerdo se había decidido que el conjunto argentino reciba inmediatamente cuatro millones de dólares (mismo valor de la compra a River) y el resto sea depositado en tres partes. Este pedido de garantías parte de antecedentes negativos que protagonizó el club carioca con otros equipos de Brasil.

Si se termina concretando su salida, el capitán se iría por la puerta grande: 113 partidos, siete goles, tres asistencias y la Copa Sudamericana 2024.