La FIFA reveló una novedad que afectaría a Argentina en el Mundial y confirmó los bombos

La FIFA reveló cómo están conformados los bombos para el sorteo del Mundial 2026, que se celebrará el viernes 5 de diciembre. Argentina integra el pote 1, acompañado por Canadá, México, Estados Unidos, España, Francia, Inglaterra, Brasil, Portugal, Países Bajos, Bélgica y Alemania.

El orden de los bombos se decidió de acuerdo con el ranking FIFA de los seleccionados. Ya se sabe con precisión en qué grupos estarán los anfitriones: México integrará el A, Canadá el B y Estados Unidos el D.

Además, hay una nueva regla que afecta a la Albiceleste: el equipo N°1 del ranking (España) y el N°2 (Argentina) estarán ubicados en cuadros opuestos, de modo que, en caso de que ambos ganen sus respectivos grupos, no se crucen hasta una eventual final. Lo mismo ocurrirá con el tercero y el cuarto, Francia e Inglaterra.

El sábado 6 se sabrán con exactitud los días y horarios de todos los partidos del Mundial. “El proceso de asignación de partidos posterior al sorteo tiene como objetivo garantizar las mejores condiciones para todas las selecciones y, en la medida de lo posible, facilitar que los aficionados de todo el mundo puedan ver en directo los encuentros de sus equipos en las diferentes zonas horarias”, señaló la FIFA.

Los bombos para el sorteo del viernes 5 de diciembre

Bombo 1: Canadá, México, Estados Unidos, España, Argentina, Francia, Inglaterra, Brasil, Portugal, Países Bajos, Bélgica y Alemania.

Bombo 2: Croacia, Marruecos, Colombia, Uruguay, Suiza, Japón, Senegal, RP de Irán, Corea del Sur, Ecuador, Austria y Australia.

Bombo 3: Noruega, Panamá, Egipto, Argelia, Escocia, Paraguay, Túnez, Costa de Marfil, Uzbekistán, Qatar, Arabia Saudita y Sudáfrica.

Bombo 4: Jordania, Cabo Verde, Ghana, Curazao, Haití, Nueva Zelanda, los clasificados A, B, C y D de las eliminatorias europeas y los clasificados 1 y 2 del Repechaje (que integran Bolivia, República Democrática de Congo, Irak, Jamaica, Surinam y Nueva Caledonia).