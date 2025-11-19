Las sorpresas del Mundial 2026: cuatro selecciones lo jugarán por primera vez

El Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá ya definió a 42 de los 48 equipos participantes y cuatro de ellos serán debutantes absolutos.

Anoche, Concacaf definió a sus tres clasificados directos y a los dos que irán al repechaje. Con el nuevo formato que amplió el cupo y el lugar asegurado para los tres anfitriones, hubo lugar para nuevos países.

El que aprovechó esa chance fue Curazao que el año que viene disputará su primer Mundial. Recién se afilió a FIFA en 2011 y se convertirá en el país más pequeño de la historia de los Mundiales, con una superficie de apenas 444 km² y solo 156,000 habitantes.

También se metió Haití que solo jugó el de Alemania 1974. Panamá (jugó Rusia 2018) también entró directo mientras Jamaica (jugó Francia 1998) y Surinam (posible debutante) jugarán el repechaje.

Los otros tres debutantes confirmados son Uzbekistán (Asia), Jordania (Asia) y Cabo Verde (África). Los que jugarán repechaje y también aspiran a jugar su primer Mundial son Nueva Caledonia y Congo.

El sorteo del Mundial será el 5 de diciembre y los últimos 6 lugares se definirán en los repechajes de marzo. Los 12 cabezas de serie confirmados son: Estados Unidos, México, Canadá, Argentina, Brasil, Inglaterra, Francia, Portugal, Países Bajos, Alemania, Bélgica y España.