Sorteo del repechaje para el Mundial 2026: los cruces para definir los últimos seis clasificados

Hace instantes se realizó el sorteo de los cruces del repechaje internacional y europeo, que darán los últimos boletos para Estados Unidos, México y Canadá. El evento fue realizado en la sede principal de la FIFA, ubicada en Zurich, Suiza. Cabe recordar que ya hay 42 selecciones que clasificaron a la cita mundialista del próximo año, que se realizará desde el 11 de junio hasta el 19 de julio.

Estos cruces se realizarán en la fecha FIFA de marzo, entre el 23 y el 31 de ese mes. De allí saldrán los últimos 6 combinados nacionales que jugarán el Mundial. El único seleccionado sudamericano que será parte de estos playoffs es Bolivia. La Verde accedió a esta instancia luego de finalizar las eliminatorias Sudamericanas en el 7° lugar.

Bolivia ya conoce su rival

La ceremonia comenzó con el sorteo del repechaje Internacional, en el cual Bolivia es uno de los protagonistas, junto a Surinam, Jamaica (ambos de Concacaf), Nueva Caledonia (Oceanía), Congo (África) e Irak (Asia). Estos «mata-mata» entregarán dos cupos para el Mundial.

Las seis selecciones se repartieron en dos llaves separadas, con tres equipos cada una. En cada una hay una semifinal y un finalista que estará esperando al ganador de las semis. Congo e Irak, al ser las selecciones con mejor ranking FIFA, accedieron directamente a la final y solo están a un partido de clasificar. La única condición del sorteo es que las dos equipos de Concacaf no podían integrar la misma llave.

Bolivia enfrentará a Surinam, una de las sorpresas de Concacaf, que estuvo muy cerca de acceder al Mundial de forma directa. Insólitamente, este país se encuentra geográficamente en Sudamérica, en el norte del continente, pero nunca fue parte de la CONMEBOL. En la final esperará Irak, que llegó a esta fase de forma agónica tras vencer a Emiratos Árabes Unidos hace unos días.

En la otra llave se medirán Jamaica y Nueva Caledonia. Los Reggae Boyz parten como claros favoritos en este cruce, ante un equipo oceánico que está compuesto por futbolistas amateurs. En este caso, el que espera al ganador es Congo, que en esta fecha FIFA dio batacazos y dejó eliminados a Camerún y Nigeria.

El repechaje internacional se realizará en México. Una de las llaves se llevará a cabo en Guadalajara y la otra en Monterrey. FIFA todavía no ha comunicado donde se jugará cada una.

Italia quiere volver al Mundial luego de 12 años

Luego del repechaje internacional, todos los ojos fueron puestos en los cruces europeos. En este caso, participarán 16 selecciones, que se dividirán en cuatro llaves, donde se jugarán semifinales en la casa del mejor ubicado. La final De cada una saldrá un clasificado para el próximo Mundial.

La llave 1 está compuesta por Italia, que tratará de romper su mala racha en estos cruces, ya que quedó afuera de los últimos dos mundiales en esta instancia. Se medirá a Irlanda del Norte. El ganador irá contra Gales o Bosnia.

La 2 parece ser la llave más pareja. Por un lado se verán las caras Ucrania y Suecia. Y por el otro jugarán Polonia vs. Albania, en lo que podría ser el último Mundial de Robert Lewandowski.

Turquía contra Rumania y Eslovaquia ante Kosovo son los cruces de la llave 3. Y en la 4 está Dinamarca, otro de los pesos fuertes, que enfrentará a Macedonia del Norte. En la final se podría encontrar con República Checa o Irlanda.