La FIFA eligió a tres árbitros argentinos para el Mundial 2026 y es récord: solo Brasil llevará la misma cantidad

Por primera vez en 23 Mundiales, Argentina tendrá tres representantes como árbitros en una Copa del Mundo. La FIFA los eligió para el certamen que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá, e irán acompañados por cinco asistentes de línea y un integrante de la cabina del VAR.

Los elegidos como jueces principales son Facundo Tello, Yael Falcón Pérez y Darío Herrera. Los últimos dos tendrán su primera participación mundialista, mientras que el primero ya estuvo en Mundial de Qatar 2022.

Quienes irán como jueces de línea son Juan Pablo Belatti, Gabriel Chade, Facundo Rodríguez, Maximiliano Del Yesso y Cristian Navarro. En tanto, en el VAR el designado es Hernán Mastrángelo, completando la delegación argentina de nueve representantes.

En 2022, Tello viajó a Doha junto a Fernando Rapallini. Allí dirigió tres partidos: dos de fase de grupos y el cruce entre Marruecos y Portugal por los cuartos de final.

Como este Mundial contará con 104 partidos -a diferencia de las últimas siete ediciones, en las que se disputaron 64-, se necesitan más árbitros y la FIFA eligió tres argentinos, siendo el país que más representantes tendrá junto a Brasil.

Por su parte, Falcón Pérez dirigió el Mundial de Clubes el año pasado y estuvo presente en los Juegos Olímpicos de París 2024. En tanto, Herrera cuenta con menor recorrido a nivel selecciones –Copa América 2024 y Eliminatorias-, aunque comandó partidos de alto calibre a nivel clubes, como la final de la Copa Libertadores entre Palmeiras y Flamengo.