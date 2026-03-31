Cómo será la transmisión del Mundial 2026 que gestionó Adorni: solo 10 partidos sin relatores ni comentaristas

La empresa estatal Radio y Televisión Argentina (RTA) firmó un contrato con DirecTV y Torneos para retransmitir diez encuentros del Mundial 2026. El acuerdo incluye la emisión de todos los partidos que dispute la Selección argentina a lo largo de la máxima cita del fútbol internacional. A diferencia de otras ediciones, la pantalla estatal ofrecerá una cobertura mucho más acotada y con fuertes restricciones operativas.

Según la información publicada por Clarín, la negociación fue encabezada directamente por el jefe de Gabinete de la Nación, Manuel Adorni. El costo de los derechos de transmisión rondaría los US$ 4 millones, aunque las autoridades evitaron confirmarlo amparándose en cláusulas de confidencialidad comercial.

Como parte de las condiciones firmadas, la TV Pública no podrá incluir relatores propios, comentaristas ni publicidad durante los noventa minutos de juego o el entretiempo.

La estrategia oficial apunta a generar ingresos con producciones alternativas alrededor de la transmisión central que proveerá la empresa privada.

Una fuente del gobierno nacional detalló la logística con «programas propios hasta cinco minutos antes de que arranquen los partidos, con la previa, y una vez que terminen».

Sobre la situación financiera del canal, la misma voz oficial justificó el achique y agregó que «es una empresa que está en crisis» y que no pueden darse el «lujo de armar super producciones».

Durante los torneos de 2018 y 2022, la señal estatal transmitió 32 partidos y envió equipos completos de producción a las respectivas sedes mundialistas. En el certamen de 2014, bajo la presidencia de Cristina Kirchner, se emitieron los 64 encuentros con un costo que superó ampliamente los US$ 24 millones entre derechos y logística.

El equipo argentino debutará el martes 16 de junio frente a Argelia en el estadio Arrowhead de la ciudad de Kansas City. Luego, el conjunto nacional se medirá contra Austria el lunes 22 y cerrará su participación en la fase de grupos ante Jordania el sábado 27 de junio.

Si la Selección logra alcanzar una nueva final disputará un total de ocho partidos, por lo que a la TV Pública le quedarán otros dos encuentros libres para completar su acotada cuota.

El desembarco en YouTube y el rol de Marcelo Grandío, íntimo amigo de Adorni

Una de las grandes novedades para este torneo será la incursión oficial a través de la plataforma de streaming YouTube, tras un acuerdo avalado por la FIFA. El canal de la TV Pública podrá transmitir en vivo y en directo hasta los primeros diez minutos de cada partido con comentarios y publicidad propia.

Luego de ese breve lapso inicial, el encuentro continuará con un formato estilo radial desde los estudios e incluirá solo algunas imágenes permitidas.

Este nuevo esquema impulsado por la gestión de Javier Milei marca un fuerte contraste con las coberturas de mundiales pasados.

En paralelo, la otra gran apuesta del streaming estatal llamada «Gritalo Mundial» atraviesa una severa crisis institucional. Este ciclo deportivo dejó de tener la conducción de Marcelo Grandio luego del fuerte escándalo que protagonizó con el jefe de Gabinete y su vuelo en avión privado a Punta del Este.

Las autoridades de los medios públicos analizan frenar su continuidad debido a que es una coproducción con Imhouse, la productora del polémico exconductor. Esta empresa se encuentra actualmente bajo una estricta investigación judicial, motivo por el cual la sede de la TV Pública fue allanada la semana pasada.

En dónde se pueden ver todos los partidos del Mundial 2026

En la televisión nacional, la señal Telefe transmitirá 32 partidos oficiales del Mundial 2026, que incluirá los del conjunto de Lionel Scaloni, el encuentro inaugural, semifinales y final.

En caso de quienes quieran mirar los más de 70 partidos que se disputarán en la Copa del Mundo, tendrán que tener la plataforma de streaming DGO, cuya señal corresponde a DSports.