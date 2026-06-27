Colombia empató con Portugal, terminó líder del grupo K y enfrentará a Ghana en los 16avos del Mundial 2026

En el Hard Rock Stadium de Miami, Colombia y Portugal empataron 0-0 por la última fecha del grupo K del Mundial 2026. El conjunto sudamericano fue el que más propuso durante gran parte del encuentro y, pese a no quedarse con el triunfo, avanzó como líder con siete puntos. Los lusos finalizaron segundos con cinco y también clasificaron.

Los dirigidos por Néstor Lorenzo avisaron a los 17 minutos. Jhon Arias encabezó una gran contra y abrió para Jhon Córdoba, que definió cruzado pero no pudo vencer a Diogo Costa, que respondió con una gran atajada.

CÓRDOBA TUVO EL PRIMERO



Remate cruzado que Diogo Costa tapó y, tras un remate de Luis Díaz, la desvió al córner.#MundialEnDSPORTS | #FIFAWorldCup pic.twitter.com/wzSPkhwokv — DSPORTS (@DSports) June 27, 2026

Cinco minutos después volvió a aparecer Arias: quedó mano a mano por la derecha tras una transición rápida y, cuando parecía que definía al gol, Ruben Neves salvó sobre la línea.

Colombia sostuvo el dominio durante gran parte del primer tiempo, aunque sobre el cierre Portugal reaccionó y estuvo cerca con un remate de Bruno Fernandes que encontró una buena respuesta de Camilo Vargas. Antes del descanso, Costa volvió a intervenir para taparle el gol a James Rodríguez.

ATAJADÓN DE VARGAS



Impresionante reacción del arquero colombiano tras el remate de Bruno Fernandes, que terminó con una chilena fallida de Cristiano Ronaldo.#MundialEnDSPORTS | #FIFAWorldCup pic.twitter.com/wwplxlaYbr — DSPORTS (@DSports) June 28, 2026

En el complemento, a los 17 minutos Richard Ríos estuvo cerca tras conectar un centro rasante de Arias, una de las figuras del encuentro, pero su remate salió apenas desviado por el palo derecho. Tres minutos después, fue Arias quien volvió a rematar pero Costa vollvió a imponerse.

DIOGO COSTA SIGUE SALVANDO A PORTUGAL



Gran combinación entre Santiago Arias y Jhon Arias, quien remató y se topó con la respuesta del arquero portugués.#MundialEnDSPORTS | #FIFAWorldCup pic.twitter.com/Cs0tu94vNV — DSPORTS (@DSports) June 28, 2026

Ya en el cierre, los cafeteros rozaron el triunfo. A los 44 minutos, Luis Suárez ensayó una tijera que pasó cerca y, en el primer minuto agregado, Juanfer Quintero envió un gran centro para Davinson Sánchez, que convirtió de cabeza en el segundo palo. Sin embargo, el asistente levantó la bandera inmediatamente y anuló el gol.

¿ERA OFFSIDE?



Gol de Colombia tras un cabezazo de Davinson Sánchez, pero el VAR ratificó el fuera de juego.#MundialEnDSPORTS | #FIFAWorldCup pic.twitter.com/ipDxZUPwVp — DSPORTS (@DSports) June 28, 2026

Tras la revisión, el VAR confirmó el fuera de juego por una posición adelantada mínima de la punta del botín y el encuentro terminó igualado.

¿QUÉ TE PARECIÓ? ¡POR ESTE OFFSIDE LE ANULARON EL GOL AGÓNICO A DAVINSON SÁNCHEZ, QUE ERA EL 1-0 DE COLOMBIA A PORTUGAL!



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Con este resultado, Colombia terminó como líder del grupo K y enfrentará a Ghana en los 16avos de final, mientras que Portugal jugará ante Croacia. Por su parte, República Democrática del Congo finalizó tercera con cuatro puntos tras vencer 3-1 a Uzbekistán y avanzó como uno de los mejores terceros, por lo que se medirá con Inglaterra.

Vale resaltar que los sudamericanos quedaron ubicados en la misma llave que la Selección Argentina y ambos podrían cruzarse en unos eventuales cuartos de final. En contrapartida, el conjunto capitaneado por Cristiano Ronaldo quedó del otro lado del cuadro y únicamente podría verse las caras con el equipo de Lionel Messi en una hipotética final.

