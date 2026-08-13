Quini 6: dos nuevos ganadores este miércoles y un pozo récord de $13.650 millones para el domingo

El Quini 6 volvió a sacudir el mapa de la fortuna en Argentina, tras la realización del sorteo número 3.399 en la noche del miércoles 12 de agosto 2026.

En una jornada marcada por altas recompensas, las modalidades «La Segunda» y «Siempre Sale» de Quini 6 consagraron a dos ganadores individuales en distintas provincias del país.

De acuerdo con los datos brindados oficialmente por la Caja de Asistencia Social de Santa Fe, los pozos vacantes en las categorías Tradicional y Revancha impulsaron un nuevo incremento en las cifras estimadas para el fin de semana.

Resultados del Quini 6: números ganadores del sorteo del miércoles 12 de agosto 2026

De acuerdo con el parte oficial de las autoridades de la Lotería de Santa Fe, el detalle de las combinaciones de Quini 6 fue el siguiente:

Tradicional Primer Sorteo : 23 – 24 – 25 – 30 – 31 – 44 (Vacante)

: 23 – 24 – 25 – 30 – 31 – 44 (Vacante) La Segunda del Quini : 04 – 08 – 16 – 20 – 24 – 36 (1 ganador con 6 aciertos que cobra más de $1.100 millones)

: 04 – 08 – 16 – 20 – 24 – 36 (1 ganador con 6 aciertos que cobra más de $1.100 millones) La Revancha : 03 – 07 – 22 – 24 – 25 – 42 (Vacante)

: 03 – 07 – 22 – 24 – 25 – 42 (Vacante) El Quini que Siempre Sale: 13 – 21 – 23 – 26 – 32 – 33 (1 ganador con 6 aciertos que cobra más de $381,1 millones)

El gran afortunado de La Segunda realizó su jugada en la localidad de Paso de los Libres, provincia de Corrientes, embolsando una cifra superior a los $1.100 millones.

Por su parte, en una resolución atípica para la modalidad «Siempre Sale», una sola persona radicada en Salta Capital acertó la totalidad de las seis bolillas y se adueñó en soledad del pozo de $381,1 millones.

Próximo sorteo de la Lotería de Santa Fe: el pozo acumulado de Quini 6 roza los $13.650 millones

Tras los resultados obtenidos a mitad de semana, la Lotería de Santa Fe reconfiguró la masa poceada para el sorteo número 3.400, que se concretará este domingo 16 de agosto 2026 a las 21:15.

En total, el juego de azar pondrá en juego una suma estimada en torno a los $13.650 millones, distribuidos de la siguiente manera:

Tradicional: $7.800 millones

$7.800 millones La Segunda: $1.180 millones

$1.180 millones La Revancha: $3.950 millones

$3.950 millones Siempre Sale: $520 millones

$520 millones Pozo Extra: $200 millones

Los jugadores pueden confeccionar sus boletas con seis números en cualquier agencia oficial, hasta el cierre comercial del sábado.

La transmisión en vivo estará disponible en todo el país a través de la TV Pública, señales televisivas asociadas y por streaming mediante la plataforma oficial de YouTube de la institución santafesina.