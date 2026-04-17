La formación de Boca, sin misterios: Úbeda hará un solo cambio para el Superclásico con River

Entra Brey, sale Marchesín: el cambio obligado del Sifón para visitar a River este domingo desde las 17. (Foto: FOTOBAIRES) Fecha 12 Torneo Apertura Liga Profesional.

Este domingo, desde las 17, Boca visita a River en el Monumental por la 15° fecha del Torneo Apertura. El neuquino Darío Herrera será el juez principal y ya está casi todo listo para una nueva edición del Superclásico argentino.

Por el lado del Xeneize, el once titular está mas claro que en Núñez, tras la lesión de Fausto Vera. Claudio Úbeda planea repetir la fórmula que le viene dando resultados, aunque con un cambio obligado.

La única modificación será el ingreso de Leandro Brey en el lugar de Agustín Marchesín. El ex Lanús sufrió la rotura de los ligamentos cruzados de la rodilla derecha y será baja por ocho meses como mínimo.

De esta manera, Brey, surgido en las inferiores de Los Andes, tendrá su primera participación en un Superclásico.

El resto del equipo está claro: Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa y Lautaro Blanco en el arco, Santiago Ascacibar, Leandro Paredes, Milton Delgado y Tomás Aranda en la mitad de la cancha y la dupla ofensiva compuesta por Miguel Merentiel y Adam Bareiro.