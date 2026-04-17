Valentino, el rionegrino hincha de Boca que pelea contra un osteosarcoma y vivió un momento único con Riquelme

Valentino Islas tiene 14 años, es de Darwin, Río Negro, y atraviesa un tratamiento contra un osteosarcoma, una enfermedad que se origina en los huesos y requiere tratamientos intensivos, en el Hospital Garrahan. En medio de ese proceso, hay algo que nunca soltó: su amor por el fútbol y, en especial, por Boca.

Cuando desde la organización Make-A-Wish Argentina lo conocieron, no dudó un segundo al hablar de su mayor deseo: conocer a su ídolo, Juan Román Riquelme. Un sueño que parecía difícil, pero que en cuestión de horas empezó a tomar forma.

«Soy fanático de Boca y mi sueño era conocer a Román. Gracias a la fundación lo pude cumplir», contó Valentino en diálogo con Río Negro. Sin que él lo supiera, el encuentro se organizó rápidamente. Y cuando finalmente estuvo cara a cara con Riquelme, la emoción fue total: sorpresa, alegría y una felicidad imposible de disimular.

«Yo no sabía que lo iba a ver en ese momento, fue una sorpresa», relató sobre el instante en que se encontró con su ídolo.

Un encuentro inolvidable y un gesto del 10 que emocionó

El momento dejó una imagen que conmovió a todos: Román le regaló una camiseta firmada, pero además le hizo un pedido especial al joven rionegrino, que también le dejara su autógrafo en otra camiseta. Un gesto simple, pero cargado de sensibilidad, de esos que suele hacer el «Torero».

«Nos recibieron re bien. Me saludaron los entrenadores de inferiores y después Román, un capo», recordó Valentino.

La historia no terminó ahí. El presidente del club de la Ribera también lo invitó a vivir una experiencia inolvidable junto a su familia: ir a la Bombonera para ver a Boca por la Copa Libertadores. Esa noche, el Xeneize goleó 3-0 a Barcelona de Ecuador y Valentino pudo festejar desde la tribuna.

La iniciativa fue impulsada por Make-A-Wish Argentina, organización que trabaja en el cumplimiento de deseos de chicos con enfermedades graves. Una historia que, en medio de un momento difícil, volvió a demostrar que a veces los sueños sí se cumplen.

«Ahora lo quiero más que antes a Román, es una muy buena persona», dijo, todavía con la emoción a flor de piel, tras una experiencia que difícilmente olvide.