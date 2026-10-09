La formación de Boca vs. Instituto por el Clausura, confirmada: el mix que eligió Arruabarrema

Leonel Flores, que el martes participó en la despedida de Messi de la Selección, será titular esta tarde en Córdoba. (Foto: FOTOBAIRES)

Boca visitará a Instituto este viernes desde las 19:30 en el estadio Mario Alberto Kempes, por la fecha 12 del torneo Clausura. El árbitro será Leandro Rey Hilfer y la transmisión estará a cargo de TNT Sports Premium.

Rodolfo Arruabarrena ya confirmó el once inicial del Xeneize, que tendrá varias modificaciones respecto del equipo que goleó 3-0 a Unión hace una semana. La rotación responde, principalmente, a la necesidad de cuidar futbolistas de cara al partido del próximo martes ante Vasco da Gama, en La Bombonera.

En el arco, volverá a estar Álvaro Montero. El colombiano regresó ayer a los entrenamientos tras su participación con la selección de su país y reemplazará a Leandro Brey.

El lateral derecho será Malcom Braida, que le ganó la pulseada a Dylan Gorosito y reemplazará a Leandro Lozano. El uruguayo, además, quedará afuera del banco de suplentes porque, con el regreso de Montero, Boca cuenta con seis extranjeros y solo cinco pueden firmar planilla. Lautaro Di Lollo y Marco Pellegrino, quien ingresa por Facundo «Jagger» Herrera, conformarán la zaga central, mientras que Lautaro Blanco estará por el costado izquierdo.

Leandro Paredes será la baja más sensible en el mediocampo, aunque no la única: Santiago Ascacíbar también comenzará en el banco. El doble cinco estará integrado por Milton Delgado y Williams Alarcón, mientras que Carlos Palacios jugará unos metros más adelante, con mayor libertad para generar juego.

Por último, Miguel Merentiel será preservado para el compromiso copero. Así, el tridente ofensivo estará compuesto por Sebastián Villa, Enner Valencia y Leonel Flores, quien el martes sumó minutos con la Selección Argentina en la despedida de Lionel Messi.

Formaciones y TV

Boca: Álvaro Montero; Malcom Braida, Lautaro Di Lollo, Marco Pellegrino, Lautaro Blanco; Milton Delgado, Williams Alarcón, Carlos Palacios; Sebastián Villa, Enner Valencia y Leonel Flores. DT: Rodolfo Arruabarrena.

Instituto: Marcos Ledesma; Giuliano Cerato, Fernando Alarcón, Leonel Mosevich, Jonathan Galván, Diego Sosa; Gustavo Abregú, Matías Gallardo, Alex Luna; Matías Tissera y Jeremías Lazaro. DT: Diego Flores.

TV: TNT Sports Premium.