La formación de River vs. Gimnasia por la segunda fecha del Torneo Clausura, confirmada: Coudet mete varios cambios

Ángel Correa jugará su primer partido como titular en River luego de su llegada desde TIgres. (Foto: Clarín Fotografía)

River Plate visitará a Gimnasia de La Plata este miércoles desde las 19:15 en el estadio Juan Carmelo Zerillo, por la segunda fecha del Torneo Clausura. El árbitro será Leandro Rey Hilfer y la transmisión televisiva estará a cargo de ESPN Premium.

Eduardo Coudet realiza varios cambios respecto al equipo que salió desde el arranque en la derrota por 1-0 ante Barracas Central en la primera fecha en el Monumental.

En el fondo, se mantienen los mismos nombres: Santiago Beltrán en el arco y la línea de cuatro defensores compuesta por Gonzalo Montiel en el lateral derecho, Nicolás Otamendi (capitán) y Lucas Martínez Quarta en la zaga central, y Marcos Acuña por el sector izquierdo.

En el mediocampo aparecen las variantes. En primera instancia, Fausto Vera deja su lugar a Mauro Arambarri, quien tendrá su primera oportunidad como titular desde su llegada al Millonario en este mercado de pases procedente de Getafe. Al uruguayo lo acompañarán Lucas Silva y Tomás Galván.

Por último, Chacho renueva toda la delantera. El volante juvenil Lautaro Pereyra deja su lugar para que ingrese Ángel Correa, quien también afrontará su primer partido desde el arranque. Además, Lucas Beltrán y Joaquín Freitas ingresan por Rafael Santos Borré y Facundo Colidio.

De esta manera, la formación de River para enfrentar a Gimnasia será: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Nicolás Otamendi, Lucas Martínez Quarta, Marcos Acuña; Lucas Silva, Mauro Arambarri, Tomás Galván; Ángel Correa, Lucas Beltrán y Joaquín Freitas.