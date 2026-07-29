Formularon cargos contra dos sujetos por tentativa de robo en una vivienda en Bariloche

Un robo cometido en la céntrica calle Elordi en la tarde del último lunes fue frustrado por la policía luego de recibir un llamado de alerta a la línea 911 y los dos presuntos autores enfrentaron hoy la formulación de cargos por su responsabilidad en el hecho y recuperaron la libertad luego de permanecer dos días detenidos.

Según el detalle brindado por la fiscal adjunta Mariana Lascano durante la audiencia, los dos imputados ingresaron después de las 17 del pasado lunes en una vivienda de la calle Elordi al 200 luego de forzar la cerradura del garage en una actuación “de común acuerdo” y reunieron numerosos elementos que cargaron en tres valijas, con las que intentaron huir a pie.

Pero no llegaron muy lejos porque fueron interceptados por la policía a unas pocas cuadras e intentaron deshacerse de los elementos sustraídos, que fueron recuperados en el mismo procedimiento, con las debidas constancias en el acta.

El botín con el que pretendían alzarse los ladrones incluía ocho camperas, cuatro botellas de champagne, dos parlantes, una linterna, 21 anteojos recetados y 31 estuches de lentes, según denunció la damnificada, quien al cabo de las actuaciones pudo reconocer los elementos y le fueron restituidos.

Los dos hombres, de 41 y 45 años, tienen domicilio en Bariloche, ninguno de ellos prestó declaración indagatoria pero uno de ellos solicitó que le transmitan un pedido de disculpas de su parte a la víctima.

El defensor Marcos Miguel no se opuso a la formulación de cargos que presentó la fiscal por robo simple “tentado” que fue convalidado por el juez de Garantías Juan Pablo Laurence, con un plazo de investigación que se extenderá hasta el 30 de noviembre.

La fiscal Lascano pidió también que los dos sospechosos sean excarcelados, pero que les impongan una prohibición de acercamiento a la mujer denunciante y a su vivienda, en un radio de 200 metros, lo cual fue formalizado por el juez. Las partes no expusieron diferencias sobre las características del hecho y convinieron en la voluntad de evaluar alguna salida alternativa para resolver “el conflicto de fondo”, antes de llegar a juicio.