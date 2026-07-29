Conesa: inauguran la planta alta de la comuna para agilizar trámites y gestiones

El intendente Leineker (izq) junto a Alejandra Mas, exintendenta de Conesa (a su lado) y demás funcionarios en la inauguración, esta mañana.

Esta mañana fue inaugurada la planta superior de municipalidad de General Conesa, con la presencia de las autoridades del Estado local, exfuncionarios, políticos y vecinos de la comunidad.

“Con gran alegría, compartimos este momento tan importante para nuestra ciudad. De este modo queda oficialmente habilitado el nuevo espacio en nuestro edificio municipal”, dijo el intendente Héctor Leineker, pasada las 10, en la sede comunal.

Descubren retratos de exintendentes en la serie que dispusieron en uno de los espacios destacados de la ampliación, en el primer piso de la comuna.

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“Una obra muy esperada y postergada durante mucho tiempo que hoy, finalmente, se hace realidad. Un proyecto esencial pensado para que las y los vecinos cuenten con un lugar más moderno, amplio y cómodo al momento de realizar sus trámites y gestiones”, agregó.

​“Seguimos creciendo y mejorando nuestras instalaciones para estar cada día más cerca de cada uno de ustedes”, compartió.

Parte de su gabinete subrayaron que esta ampliación del municipio en la planta alta de la sede “es un paso muy importante para nuestra comunidad. Diseñamos un espacio moderno y cómodo, pensado exclusivamente para ofrecerles una mejor atención, agilizar sus trámites y seguir fortaleciendo cada uno de los servicios municipales”.

Plantel de gobierno comunal más invitados especiales posan esta mañana, en el municipio de Conesa.

En diálogo con este diario, Leineker potenció esta decisión de “acupuntura urbana”, como se llaman desde hace tiempo a estas “actuaciones y acciones discretas” que tienen impacto, de algún modo, en la atención de las demandas de los vecinos en una localidad.

“También estoy convencido que en un municipio con estas características modernas y funcionales no hacemos más que acentuar nuestra intención de siempre de conectar y reconectarnos con el vecino y la vecina de Conesa”, dijo el primer mandatario local.

Tanto él como los empleados municipales recordaron que quienes hoy no pudieron ir al acto de inauguración pueden en los próximos días pasar a conocer las nuevas instalaciones. “Esta comuna nos pertenece a todos”, concluyó Leineker.

Más escenas vividas esta mañana, en la comuna de Conesa

El nuevo despacho del intendente Leineker.

La nueva sala de reuniones.

Después del acto formal, la celebración con los vecinos.