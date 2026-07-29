Más de 25 mujeres siguen en riesgo de vida por violencia de género en Neuquén

Entre enero y mayo, 54 mujeres fueron clasificadas con riesgo de vida por el Observatorio de la subsecretaría de las Mujeres de la municipalidad de Neuquén. Se trata de los casos identificados como «código A», la categoría de mayor gravedad dentro del sistema de intervención por violencia de género.

Quince de esos casos fueron detectados durante los operativos territoriales que realiza el equipo en distintos barrios de la ciudad. El resto de las víctimas llegó a través de los canales de atención de la Casa Aliwenko, donde se reciben y acompañan las situaciones de violencia.

Desde junio, el equipo interdisciplinario de la subsecretaría trabaja con 35 expedientes del fuero de familia y un caso que quedó en sede penal, de este grupo de mujeres en mayor riesgo.

En total, durante el mismo periodo se recibieron 317 consultas, muchas de las cuales estaban bajo intervención de la defensoría, la Línea 148 o el Centro de Atención a la Víctima. El abordaje continuó desde la subsecretaría con la admisión de 170 casos de mujeres de entre 27 y 45 años. El mayor porcentaje de personas atendidas correspondió al grupo etáreo de 30 a 49 años (38,46%) y el segundo grupo, de 40 a 49 (28,7%).

La mayoría de las mujeres, denominadas usuarias de la contención y asesoramiento en Aliwenko, son de la zona oeste y centro oeste de la ciudad, con un gran crecimiento de usuarias de la zona norte de Neuquén, específicamente del área de Nueva Esperanza y el lote 34.

Al 31 de mayo, 27 mujeres estaban bajo el acompañamiento psicológico del equipo interdisciplinario de la comuna, otras 36 mujeres asistidas con la supervisión del área de trabajo social en busca de una autonomía económica y nueve de esos casos, correspondían a las mujeres en el grupo de mayor riesgo por la violencia de género padecida.

«Este es el informe 16 en siete años de trabajo», afirmó Alejandra Oehrens, subsecretaria de las mujeres en el municipio de la capital, en la presentación de los datos del Observatorio. Destacó que hubo 135 intervenciones directas desde enero a mayo y que tras esta actuación de la subsecretaría, aún mantienen 25 casos en riesgo de femicidio. «No quiere decir que las otras mujeres no siguen en riesgo, seguimos trabajando con ellas pero ya no son código A», aclaró.

Del total de presentaciones, 105 corresponden a intervenciones en la zona oeste de la ciudad, con aumento de los casos en Parque Industrial y Colonia Nueva Esperanza.

Bajo amenaza

«Los casos siguen en aumento, no solo en la demanda de Aliwenko, cuando hablamos de la demanda en territorio, hablamos de acudir al lugar donde se nos planteó la emergencia ya sea a través de la comisaría, la escuela o cuando ellas nos llaman, cuando la mujer deja la vivienda y nos llama porque cree que va a tener una respuesta», señaló.

Recordó el caso de una mujer con la que se logró una condena en suspenso de dos años hace unos 15 días, luego de que se acreditaron más de 10 hechos de violencia directa registrado en el fuero de familia y que fue remitido al fuero penal, donde se llegó a un acuerdo de dos años de condena en suspenso bajo un régimen estricto de pautas de conducta y de prohibiciones de acercamiento cuyo incumplimiento será causal de prisión efectiva.

Perfiles

Casi un 60% de las mujeres atendidas cuentan con estudios secundarios completos o incompletos y un 27,8% con estudios superiores; en tanto solo el 12,4% llegaron solo hasta la primaria.

Un tercio de las víctimas estaba desempleada al momento de solicitar ayuda y entre las que tenían trabajo, el 32,5% se trataba de contrataciones no registradas (empleo en casas particulares, cuentapropistas, emprendedoras y feriantes en su mayoría), con un 26% de empleo formal y un 1% se dedicaba solo a las tareas de la casa.

El 85% de las mujeres atendidas tenían hijo y un 70,9%, hijos e hijas con el agresor. Al momento de atravesar la violencia, el 88% contaba con acompañamiento familiar, lo que no logró frenar la violencia doméstica que fue la modalidad preponderante en el 95,5% de los casos.

La violencia fue ejercida por exparejas o exmaridos en casi un 80% de los casos, un 8% por maridos o parejas y un porcentaje menor por sus hermanos. La mayoría (un 78%) había realizado la denuncia en la comisaría.

En el caso de los agresores fue notorio que en un 71,3% de los casos se trata de personas con consumos problemáticos, tienen entre 35 y 50 años, de los cuales un 30% estaba desempleado, un 35% contaba con empleo registrado y casi un 20% tiene trabajos informales.

Un 56% de las personas que ejercen violencia tenía acceso a armas de fuego y otro 28% a armas blancas. Un 27,7% contaba con antecedentes penales.