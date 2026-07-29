Dictan la captura en Bariloche a un imputado por lesiones que elude la Justicia

Un hombre residente en el El Bolsón que está señalado como coutor en una agresión con arma blanca dejó su silla vacía en una audiencia programada ayer en el marco de esa causa y el juez de Garantías César Lanfranchi dictó su rebeldía y la correspondiente orden de captura, para asegurar su comparecencia obligatoria en la formulación de cargos.

Lo insólito es que hace dos semanas, durante la investigación del hecho, ya lo habían declarado en rebeldía, fue detenido en la vía pública y recuperó la libertad luego de ofrecer un domicilio y tres teléfonos de contacto, a fin de facilitar las citaciones.

Durante la audiencia quedó documentado que la Oficina Judicial lo notificó debidamente para que se presente en la audiencia de reformulación de cargos, cuya realización estaba programada para las 12, en formato virtual. Pero el imputado, Esteban Salgado, no se conectó ni presentó excusa alguna. “Se ha sustraído nuevamente al accionar de la Justicia” dijo el fiscal José Luis Torchia, antes de pedir que nuevamente le dicten la rebeldía y la captura.

El defensor Marcos Miguel se opuso a la medida, porque en teoría está disponible para las notificaciones. Dijo que Salgado había brindado un domicilio en el barrio Costanera Norte, de El Bolsón, como condición para obtener la libertad y que fue “constatado”. Asimismo comunicó “un teléfono de él, otro de la tía y de una prima”. Pero el propio Miguel admitió que había intentado contactarlo y no lo consiguió.

Con esa información a la vista, el juez Lanfranchi dio por demostrado que “la oficina judicial intentó la notificación”, que resultó fallida, y debía dictarse nuevamente la orden de captura, para que responda ante la acusación que pesa en su contra, por un hecho violento ocurrido el pasado 8 de julio.