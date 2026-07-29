Paro docente en Neuquén la semana que viene: ATEN se sumará a una medida nacional y hará una marcha

El paro contemplará una marcha en el centro de la ciudad. Foto: archivo.

La próxima semana comenzará sin clases en Neuquén. ATEN, el gremio docente de la provincia, se sumará a un paro de alcance nacional el lunes que viene y anunció que realizará una marcha.

La medida responde a una jornada de huelga convocada por la Ctera, una de las entidades que representa a los sindicatos docentes de todo el país.

El objetivo es nacionalizar el reclamo de los trabajadores de la educación, que colocaron como principales consignas a la reapertura de las paritarias y el pago de «salarios dignos» para el personal que se desempeña en los establecimientos escolares.

Paro y marcha docente en Neuquén: el horario de la concentración

Según informó ATEN, la actividad se replicará en Neuquén e incluirá una movilización por el centro de la capital. El punto de encuentro será el monumento a San Martín, en el que se espera que la marcha comience alrededor de las 11.

Los sindicatos también pedirán por «la defensa de las jubilaciones» y el aumento del presupuesto educativo, en el contexto de los recortes aplicados por el Gobierno nacional al gasto público.

Además protestarán contra la ley de tierras que promueve el oficialismo en el Congreso y un proyecto de «Libertad Educativa», que también es impulsado por la Casa Rosada.

La vuelta a clases, que tuvo lugar esta semana en la provincia, estuvo marcada por una serie de cruces entre la conducción provincial y la seccional capitalina del gremio, que había pedido realizar medidas de fuerza.

Finalmente desde el gobierno neuquino se indicó que la continuidad del ciclo lectivo estaba garantizada y que no había ningún paro en curso.