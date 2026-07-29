Triquinosis: en Viedma intensifica los controles y apuntan a la venta clandestina de carne

El Municipio y la provincia de Río Negro refuerzan los controles para prevenir la triquinosis en Viedma. Foto: Marcelo Ochoa

La Municipalidad de Viedma comenzó un operativo de dos etapas de control para prevenir la triquinosis y evitar la comercialización de productos sin control sanitario

La primera fase se centró en fiambrerías y minimercados, mientras que la segunda etapa abarcará comercios cárnicos, con la participación de inspectores municipales, la Unidad Regional de Epidemiología y Salud Ambiental (Uresa) y la Secretaría de Ganadería de Río Negro.

Fiambres y elaboraciones artesanales

A raíz de los recientes brotes de triquinosis registrados en la provincia de Buenos Aires, la Municipalidad de Viedma decidió reforzar los controles sobre la venta de chacinados y carne.

De acuerdo al subsecretario de Protección Ciudadana, Norberto Domínguez, en la última semana se realizaron 18 inspecciones orientadas a fiambrerías y minimercados con sector de embutidos, elegidos aleatoriamente, donde no se encontraron chacinados irregulares ni productos sin rotulación.

«El objetivo es instalar el tema de manera preventiva y sensibilizar a la sociedad, sobre todo en esta época del año, cuando aumenta la elaboración artesanal de chacinados», explicó el funcionario.

¿Qué recaudos se deben tomar?

En este sentido, desde el municipio recordaron que la triquinosis se transmite por consumir carne de cerdo, jabalí u otros animales silvestres cruda o insuficientemente cocida, así como chacinados elaborados sin controles bromatológicos.

«Incentivamos a que todos los productores, cazadores y gente que elabora de manera artesanal tome los recaudos para evitar algún brote en la ciudad capital, y obviamente, para cuidar a su familia o quienes lo consuman», manifestó Domínguez.

Para ello, Viedma cuenta con la posibilidad de realizar un análisis de Digestión Artificial en la delegación de Uresa, ubicada en Estrada y Lamadrid.

El estudio requiere de la presentación de una entraña completa por cada animal, con un peso mínimo de 100 gramos, debidamente identificada y refrigerada, y abonar el monto acordado con el organismo.

Carnicerías y próximos controles

Los controles continuarán en los próximos días en carnicerías y pollerías, donde el trabajo estará orientado a verificar el origen de la carne, el cumplimiento de los protocolos sanitarios y detectar posibles casos de faena clandestina.

En este sentido, Domínguez señaló que el aporte vecinal a través de los canales de denuncia telefónica muchas veces permiten detectar mercadería sin rótulo o sin procedencia comprobable y llegar a los lugares donde podría existir comercialización ilegal.

Además, añadió que el municipio mantiene controles permanentes en el puesto bromatológico de acceso a Viedma, donde se inspeccionan los transportes de sustancias alimenticias, y realiza operativos sorpresa dentro de la ciudad.

Hasta el momento, Viedma no registra casos de triquinosis, aunque las autoridades remarcaron que el objetivo es anticiparse a cualquier brote mediante controles, fiscalización y campañas de prevención.