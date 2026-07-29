Investigan la muerte de un criancero en el norte neuquino: aguardan el resultado clave de la autopsia

Un hombre fue hallado muerto en el interior de su vivienda en Andacollo este martes 28 de julio. Las autoridades aguardan el resultado de la autopsia, ya que fue calificado como «caso complejo» dado a las primeras pericias. Qué se sabe.

En contacto con Diario RÍO NEGRO, el comisario inspector Mariano Jara indicó que el hecho sucedió en horas del mediodía, en una casa ubicada en el barrio Los Duraznos.

El criancero se trata de un vecino de aproximadamente 54 años que vivía en un terreno el cual compartía con familiares. Sus propios hermanos fueron quienes se acercaron a la comisaría a denunciar que no lo veían desde el domingo.

Cuando arribaron los uniformados, detectaron que la puerta estaba cerrada con llave, por lo que forjaron el acceso. Una vez adentro, detectaron al hombre buscado en el interior sin signos vitales.

El criancero fue trasladado a Neuquén para que le realicen la autopsia

El cuerpo fue localizado sobre un sillón, en posición arrodillada, mientras que en la vivienda visibilizaron algunas manchas de sangre.

Al lugar acudieron profesionales médicos, quienes identificaron una lesión importante en el pié derecho, algunos hematomas en la espalda y otro en la cabeza, a la altura de la oreja derecha.

Personal de Criminalística intervino en el lugar hasta horas de la noche. Al respecto, el comisario inspector señaló a este medio que se trata de un «caso complejo», ya que pese a las condiciones del fallecido, en el lugar no identificaron signos de violencia, a lo que sumaron que la puerta estaba cerrada.

Por este motivo, el cuerpo fue trasladado a Neuquén capital con el fin de realizarle la autopsia y determinar las circunstancias del deceso.